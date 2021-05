Insegnare italiano in Uzbekistan: se amate le sfide fatevi avanti

È certamente lontano, l’Uzbekistan è però uno dei più importanti e affascinanti Paesi sulla via della seta, e l’occasione è ghiotta per chi giovane (o meno) volesse mettersi in gioco ed insegnare al progetto scolastico del gruppo Al-Beruniy International School. Un progetto che vede i programmi declinati in tre lingue: inglese, russo e italiano. Anche italiano poiché il progetto è stato costruito in partnership dal manager locale Ulugbek Rasulov con Roberto Penocchio titolare della Industrial Frigo di Calcinato. Il gruppo Al-Beruniy attualmente si compone di 4 plessi scolastici nella capitale e uno a Namangan, per un totale di 1.000 studenti, 100 insegnati e 30 persone dello staff. A breve saranno aperti altri 5 plessi in varie zone del territorio Uzbeko. Tutti gli istituti propongono il percorso scolastico completo dalla materna sino alle superiori, con particolare attenzione alle materie multidisciplinari scientifiche Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), per offrire ai propri alunni le migliori opportunità didattiche, spendibili in un mondo ormai globalizzato.

