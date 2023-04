Innovazione nella siderurgia: bando europeo aperto fino al 4 maggio

Il Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio (Rfcs) supporta l’industria siderurgica al fine di raggiungere gli obiettivi di zero emissioni e la conversione di almeno il 30% della produzione primaria di acciaio all’utilizzo di idrogeno pulito entro il 2030.

Fino al 4 maggio è aperto il bando per grandi progetti dimostrativi «Big Ticket», con una dotazione complessiva di 165 milioni di euro.Finanzia progetti dimostrativi, pilota o su scala industriale, con un costo che varia da un minimo di 5 ad un massimo di 18 milioni. Gli ambiti finanziabili sono: riduzione delle emissioni di CO2; tecnologie per cattura, utilizzo e stoccaggio della CO2; nuove tecnologie per ridurre il fabbisogno energetico; economia circolare; integrazione dei processi per ridurre l’uso di carbon fossile e relative emissioni. Il bando è aperto alla partecipazione di Pmi, grandi aziende, centri di ricerca, università ed enti no-profit e per presentare domanda è necessario formare un consorzio di almeno due entità stabilite in due diversi Paesi Ue.

Le spese ammissibili comprendono personale, infrastrutture e macchinari, consulenze, beni e servizi, viaggi e spese generali (pari al 35% dei costi di personale). Le infrastrutture collegate al progetto sono eleggibili a costo pieno. Il contributo a fondo perduto è pari al 50% del totale.

Per parlare del bando Ibs Consulting organizza il convegno «La filiera dell’industria siderurgica: le opportunità europee e del Pnrr», al Brixia Forum il 5 maggio alle 16. Il 26 e 27 giugno invece si svolgerà la missione di imprenditori alla Delegazione Ue di Regione Lombardia a Bruxelles.

Per ricevere una prefattibilità a titolo gratuito è possibile inviare l'idea progettuale a questo sito.

