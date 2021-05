Innova Group di Caino: qualità, ricerca e sinergia

Innova Group è tra i principali gruppi italiani interamente specializzato in ogni tipologia di packaging in cartone ondulato. Con cinque aziende che riportano ad un’unica ragione sociale, la società nata nel 1972 a Caino, piccolo centro della Valtrompia, oggi vanta quattro stabilimenti (Caino, Erbè, Fontanella, Torbole Casaglia) e volumi annui prodotti superiori a un milione di quintali.

Lo score economico-finanziario fornito da Cerved pone la società nella fascia di «Sicurezza»: azienda di dimensioni medio-grandi caratterizzata da un eccellente profilo economico-finanziario e da un'ottima capacità di far fronte agli impegni finanziari. Come rilevato nell’istogramma delle distribuzioni di frequenza relative al rischio del settore fabbricazione e imballaggio di carta e cartone, Innova Group risulta essere meno rischiosa dei competitor, classificandosi nella prima fascia con probabilità di default a un anno nulla.

Distribuzione di frequenza delle imprese per il settore Fabbricazione di articoli di carta e cartone

I dati risultanti dall’esercizio chiuso 2019 evidenziano, pur in presenza di un incremento dei volumi, una leggera flessione del fatturato, da 84,9 milioni a 81,2 (-4%), come conseguenza della situazione macroeconomica generale caratterizzata da una domanda debole. Tuttavia, vi è stato un rilevante miglioramento della marginalità da 14 milioni a 19 milioni, frutto dell’efficientamento della struttura produttiva che a partire dal 2017 ha subito un profondo rinnovamento con investimenti in macchinari con tecnologie in grado di velocizzare la produzione, di generare minori scarti e garantire una maggiore qualità dei prodotti offerti.

Molto buono l’aspetto finanziario della società, considerando le ingenti disponibilità liquide dell’azienda (18 milioni), la posizione finanziaria netta risulta negativa (-5.4 milioni). Migliorativi gli indici di liquidità primaria (rapporto tra liquidità immediate/differite e passività correnti) pari a 3,21 (+60%) e secondaria (attivo corrente/passivo corrente) pari a 3,4 (+54%).

Ottima la solidità aziendale, nel corso del triennio analizzato si sono generati utili in maniera costante, 5.7 milioni per il 2019, che hanno incrementato il patrimonio netto di anno in anno e che per l’anno analizzato risulta essere pari a 48,5 milioni (+13%).

