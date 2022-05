InnexHub, «L’innovazione va guardata con gli occhiali giusti»

Che cosa hanno in comune le «Attese» di Fontana e il Manifesto giallo di Vasalery, le teorie di Goethe, un Nft ed una media impresa bresciana? L’idea di una trasformazione tecnologica che ormai è sempre più pervasiva, che arriva dappertutto e tutto altera, ribaltando non solo il modo di vedere le cose ma lo stesso modo di realizzarle, a patto di non diventarne schiavi. Ed è proprio questa idea, smaterializzata e rimaterializzata in una serie di interventi che fanno forse più pensare ad un cenacolo filosofico che all’assemblea di un digital innovation hub, a dominare l’appuntamento annuale di InnexHub Brescia, in scena nella sala Beretta di Confindustria.

Una assemblea che punta proprio a chiarire come la digitalizzazione debba essere vista oggi come un driver dell’innovazione a 360 gradi, e non solo come un codice, ai più peraltro incomprensibile, che rischia di farci sentire sempre più come ospiti a casa nostra. Mai come in questo momento, infatti, «la trasformazione digitale è una necessità, non una semplice possibilità», spiega Gianluigi Viscardi, presidente del Digital Inovation Hub della Lombardia, che non a caso definisce i Dih territoriali come «i medici di base» della digitalizzazione dell’imprenditore.

Codici

Un imprenditore che pochi istanti dopo il leader di Assoetica Francesco Varanini descrive come «sempre più spaesato e spossessato del suo modo di costruire valore», proprio perché vittima di un codice e di strumenti che non conosce e non gli appartengono. Concetti ribaditi anche dal Ceo di Vimarte Marco Vinetti, che nell'indagare il legame tra arte e digitale scompone, virtualmente, l’idea di una creatività che era tecnologica prima ancora dell’avvento dei codici che hanno cambiato il mondo.

E allora, quale è la leva su cui puntare? Quella della formazione, dell’etica e dell’adattamento ad un mondo che si sta trasformando, ma non per questo è diventato nemico. Non a caso, la grande novità del primo semestre del 2022 in casa InnexHub è stata la nascita proprio della C&D Community, che attraverso una serie di tavoli tematici accompagna gli imprenditori in questa nuova sfida, di conoscenze, di paradigmi e di idee.

Il punto

Ecco allora che nella tavola rotonda guidata dalla neo diretrice Cristina Zanini, Alfredo Rabaiotti (alla guida di Becom e membro del tavolo etico di C&D Community) si sofferma sulla strategicità di un «patto etico aziendale all’interno di un ecosistema aziendale», mentre Roberto Poeta (di Fondazione Poliambulanza e membro del tavolo sulla Cybersecurity) parla della «messa a fattor comune» di risorse, competenze, esperienze e problemi, e Loris Garau di Dexanet (e membro del tavolo Its e competenze digitali) punta sul ruolo delle scuole di alta specializzazione tecnologica per «sanare» il gap esistente tra le politiche di istruzione e quelle industriali.

«Sinora ci hanno dato degli occhiali sbagliati per guardare il mondo. Oggi lo abbiamo capito, e se ci mettiamo gli occhiali giusti sapremo andare in una direzione diversa», conclude il presidente di InnexHub, Giancarlo Turati, che ancora una volta sottolinea il ruolo del digital innovation hub. «InnexHub - tira corto - ha una sua collocazione istituzionale e vive di una community molto vicina alle aziende per dare loro un sostegno: non è una entità che deve produrre fatturato ma conoscenza».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it