Industrie Saleri, dopo il Messico uno stabilimento in India

Per tutti la parola d’ordine del 2020 è stata: resilienza, ovvero la capacità delle imprese (e delle persone) di affrontare un periodo di difficoltà come quello causato dal Covid. Vale allora la metafora calcistica che insegna: primo non prenderle, nel senso che se il mercato mondiale dell’auto è calato (la sola Europa ha prodotto il 25% in meno) non si può pensare che anche l’automotive bresciano non abbia dovuto difendersi.

Industrie Saleri Italo, che produce sistemi di raffreddamento per i motori, per la terza volta presenta il Dnf, Dichiarazione di carattere non finanziario, mettendo a disposizione dei portatori di interesse elementi confrontabili, consentendo così maggiore trasparenza sui temi economici, sociali e ambientali: un rapporto in cui, nonostante il 2020 sia stato un anno «storico e difficile», la società ricorda di esser «riuscita a far fronte ai cambiamenti grazie all’organizzazione ed alla concreta solidità», delineando la storia di un anno partendo proprio dalle lettere di «Saleri»: ovvero s-oluzione, a-ttenzione, l-eadership, e-ccellenza, r-esilienza e i-nnovazione.

