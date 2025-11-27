Giornale di Brescia
La bresciana Industrie Polieco acquisisce l’olandese The Compound Company

Con questa operazione l’azienda con sede a Cazzago si avvicinerà al traguardo dei 300 milioni di euro di ricavi consolidati
Lo stabilimento Polieco di Cazzago San Martino - © www.giornaledibrescia.it
Industrie Polieco, società bresciana leader nella produzione di sistemi di tubazione e di resine per rivestimento e imballaggio e il cui capitale sociale è per l’85% di titolarità dalla famiglia Tonelli, ha acquisito il 100% del capitale sociale di The Compound Company, società olandese specializzata nella produzione di compound tecnici e polimeri graffati.

L’operazione consentirà alla società con quartier generale a Cazzago San Martino di integrare nel proprio perimetro una realtà altamente specializzata e performante, con oltre 100 dipendenti e stime al 2025 che prevedono un turnover di circa 60 milioni di euro.

L’acquisizione rappresenta un passaggio decisivo nella strategia di crescita della società: grazie a The Compound Company, il gruppo estenderà la propria presenza internazionale e rafforzerà la propria offerta tecnologica nel mercato dei prodotti compounding, avvicinandosi al traguardo dei 300 milioni di euro di ricavi consolidati.

Dichiarazioni

«L’ingresso di The Compound Company nel gruppo Polieco è per noi profondamente strategico - commenta Luigi Tonelli, presidente di Industrie Polieco –. The Compound Company ha sviluppato un prodotto straordinario come Yparex, che rappresenta un’eccellenza nel campo dei compound tecnici, e possiede un team altamente qualificato con una struttura operativa nei Paesi Bassi e in Germania che ci permetterà di accelerare la nostra trasformazione in una vera azienda multinazionale. L’esperienza e le competenze del management olandese e tedesco sono fondamentali per affrontare i mercati internazionali con ambizione e solidità».

Argomenti
Industrie PoliecoThe Compound CompanyCazzago San Martino
  3. Ricarica la pagina se necessario