InBre sbarca in Toscana, acquisite tre centrali

Nuove acquisizioni strategiche per InBre, la quotata camuna, che opera nel mondo dell’energia rinnovabile. Il gruppo ha sottoscritto con Electrade un contratto preliminare di compravendita per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Appennino Energia, società titolare di un impianto idroelettrico in località Piastroso (provincia di Lucca), con una capacità nominale installata di circa 2,04 MW e di Serchio Power, società titolare di due impianti idroelettrici, entrambi siti sul fiume Serchio, rispettivamente in località Piaggione (sempre Lucca), con una capacità nominale installata di circa 1,2 MW e in località Ponte a Moriano (Lucca), con una capacità nominale installata di circa 1,46 MW.

Questi impianti hanno una capacità nominale installata complessiva pari a circa 4,7 MW. I ricavi netti complessivi delle società, al 31 dicembre 2019, erano pari a circa 1,7 milioni di euro, di cui circa 0,9 milioni relativi ad Appennino Energia e circa 0,8 milioni relativi a Serchio Power.

Il prezzo per l’acquisizione è stato fissato sulla base di un enterprise value complessivo di circa 12,3 milioni, di cui 6,2 milioni relativi ad Appennino Energia e circa 6,1 milioni a Serchio Power, a cui dovrà essere sommata la posizione finanziaria netta delle società alla data del closing.

«Il gruppo conferma il proprio programma di crescita a breve, medio e lungo termine, anche attraverso l’espansione per linee esterne con l’implementazione progressiva della capacità produttiva - ha dichiarato il presidente di InBre, Battista Albertani - l’investimento darà continuità agli investimenti già in corso sul territorio Toscano. Il processo di crescita è sostenuto da un margine operativo lordo medio dalla data di quotazione ad oggi pari a circa il 71% dei ricavi netti».

InBre è assistita da Pedersoli Studio Legale in qualità di consulente legale e da Studium 1912 in qualità di advisor fiscale e finanziario.

