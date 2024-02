In Arabia Saudita e in Germania: bresciani in cerca di nuovi mercati

Si avvicina la primavera, tempo di fiere. E sempre protagoniste sono le imprese bresciane, presenti nelle più importanti manifestazioni del mondo: già in questi giorni e nelle prossime settimane «con la valigia in mano» dal cuore dell’Europa, in Germania, agli Emirati arabi, alla ricerca di nuove occasioni di business ad assecondare una vocazione sempre più internazionale, anche per le realtà di piccolo-medie dimensioni.

The Big 5 Construct Saudi

La fiera internazionale dei Prodotti per l'Industria edile ed il Comparto termoidraulicosanitario è in programma a Riyadh (Arabia Saudita), da ieri e fino a giovedì 29 febbraio. Pro Brixia, Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia, ha organizzato e coordinato come consuetudine la partecipazione di una cordata di imprese bresciane, sei per l’esattezza, che esporranno nella collettiva loro dedicata in un'area complessiva di 66 mq. Si tratta di: Becchetti Angelo di Lumezzane, Bampi di Lonato, Bonomini di Borgosatollo, Pentagono Rubinetterie di Gussago, G.B.M. Building Equipments di Porzano di Leno, Manital di Gavardo.

Obiettivo

Scopo primario della tappa saudita della manifestazione, si legge in una nota dell’Azienda speciale, è promuovere gli obiettivi di «Vision 2030», il quadro strategico promosso dalle autorità saudite per ridurre la dipendenza dell'Arabia Saudita dal petrolio, diversificare la sua economia e sviluppare settori di servizio pubblico come sanità, istruzione, infrastrutture, attività ricreative e turismo. Una piazza decisamente interessante, considerato che l’Arabia Saudita è l’economia che cresce maggiormente a livello globale, con un Pil destinato ad attestarsi all’8%, superando anche giganti asiatici quali Cina, India, Indonesia, Corea del Sud e che continuerà il proprio impetuoso sviluppo anche nei prossimi anni in linea con gli obiettivi prefissati dal piano Vision 2030. Solo negli ultimi mesi il valore del mercato dei progetti dell’Arabia Saudita si è attestato a 1,35 trilioni di dollari, con il Paese che rappresenta il 77,2% dei contratti Gcc assegnati nel secondo trimestre.

Anuga Foodtec

Tra le realtà bresciane che si daranno convegno ad Anuga Foodtec 2024, dal 19 al 22 marzo a Colonia (Germania), vi sono le aziende Coligroup di Chiari, G.Mondini di Cologne, I Dea Pack di Ospitaletto, Pentavac di Comezzano-Cizzago, Radici Products di Erbusco, Tecnosistem di Coccaglio. Anche il gruppo Antares Vision di Travagliato parteciperà con le proprie soluzioni innovative nel controllo qualità, come ad esempio l’ispezione mediante tecnologia a microonde, e nella tracciabilità.

Anuga FoodTec è una delle più importanti manifestazioni internazionali nel settore degli alimenti e delle bevande, con un focus specifico sulla tecnologia e l’ingegneria alimentare. I numeri sono imponenti: 140.000 mq di superficie espositiva, 1.600 espositori provenienti da tutto il mondo e oltre 40.000 visitatori attesi da 150 Paesi, secondo le ultime stime registrate.

In qualità di trendsetter e fonte di ispirazione, l’evento è in grado di unire sotto lo stesso tetto tutte le soluzioni tecnologiche dell'intera catena di valore dell'industria alimentare e delle bevande. Alla kermesse, i maggiori esponenti del settore presentano le loro innovazioni e forniscono risposte alle domande sulla trasformazione digitale, dall'automazione alla digitalizzazione. Inoltre, per la prima volta quest’anno, verrà introdotto un nuovo settore dedicato alle tecnologie ambientali e all'energia.