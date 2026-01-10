Dal gelato alla pizza: al Sigep di Rimini 21 aziende del Made in Brescia

Ci saranno anche 21 realtà bresciane nei padiglioni della nuova edizione di Sigep World - The World Expo for Foodservice Excellence, organizzata da Italian Exhibition Group, che torna alla Fiera di Rimini da venerdì 16 a martedì 20 gennaio. Nomi come Cast Alimenti, Centrale del Latte di Brescia, Mori 2A, Sigma e molte altre eccellenze del panorama bresciano, saranno in vetrina alla kermesse che presenta il meglio di sei filiere: gelato, pasticceria, cioccolato, panificazione, pizza e caffè. Filiere che valgono complessivamente oltre 40 miliardi di euro tra consumi interni, export e indotto, confermandosi comparto strategico per l’economia nazionale.

I comparti

Guardando proprio ai numeri, il fatturato nazionale del gelato artigianale ha sfiorato nel 2024 i 3 miliardi, in crescita tra lo 0,5% e l’1% rispetto al 2023, confermando il ruolo del Paese come mercato di riferimento in Europa. E i dati sono positivi anche per quest’anno visto che (stime Crest-Circana e Associazione Italiana Gelatieri) i consumi hanno registrato un incremento di circa il +3%. Crescita pure nel comparto «pastry & chocolate» (+2,3%); secondo l’Osservatorio Sigep Natale 2025, si evidenzia un’espansione della domanda all’estero, con un +28% a Parigi, +40% a New York e +80% a Hong Kong. Mentre per il cioccolato, che in Italia sviluppa un mercato tra 2,4 e 2,6 mld, nonostante il forte aumento dei prezzi del cacao, il segmento premium mostra un incremento stabile (+5–6%).

La panificazione vale 13,4 mld, di cui 8,4 mld attribuibili al solo pane: le tendenze in atto indicano una progressiva riduzione dei volumi rispetto al passato, parallelamente a una crescente domanda di prodotti a maggior valore aggiunto come farine locali, referenze integrali, prodotti «free from» etc.

Ottimi risultati per la pizza, che, con oltre 16 mld di fatturato, continua ad essere uno dei piatti simbolo del foodservice italiano. E, buona notizia, dopo gli anni condizionati da pandemia e volatilità dei mercati, è in ripresa il comparto del caffè, dove la produzione ha toccato le 431.000 tonnellate, con volumi stabili (+0,6%) e un incremento del valore alla produzione dell’8,5%, pari a circa 4,36 mld.

La fiera

A fronte di tale incoraggiante scenario, Sigep riaprirà le porte con più di 1.300 brand espositori, di cui il 22% esteri, segnando un aumento del 33% rispetto alla scorsa edizione. Fanno il loro ingresso nuovi Paesi espositori: ai mercati europei – in primis Germania, Spagna, Francia e Turchia – si aggiungono Canada, Algeria, Ecuador, Estonia, Serbia, Singapore, Nepal e Repubblica Ceca, insieme alle collettive di Arabia Saudita, Cina e Ucraina. L’India è Guest Country 2026; 500 sono i top buyer in arrivo da 75 Paesi coinvolti nel programma di incoming internazionale.

Di forte attrattività, come sempre, le grandi competizioni quali Gelato World Cup, Junior Pastry World Cup e Pizza Senza Frontiere - World Pizza Champion Games, che portano a Rimini team e professionisti da decine di nazioni. Poi le competizioni nazionali - dai Campionati Italiani del Caffè al Sigep Gelato d’Oro, fino ai concorsi dedicati a panificatori e studenti.