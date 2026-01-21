Giornale di Brescia
Scalo Milano, Lonati cede il 100% agli olandesi di Via Outlets

L’imprenditore bresciano si disimpegna dal centro commerciale inaugurato nel 2016 nell’area metropolitana meneghina
L'outlet Scalo Milano
Ettore Lonati, presidente del Gruppo Lonati di Brescia che ha dato vita all'outlet metropolitano Scalo Milano, si disimpegna e cede il 100% agli olandesi di Via Outlets. Il gruppo non svela i termini finanziari dell'accordo ma, dopo aver rilevato il 100% di Locate District, la società di gestione e proprietaria di Scalo Milano Outlet & More, avrebbe confermato Davide Lardera come amministratore delegato.

L'operazione segna l'ingresso degli olandesi nel mercato italiano e accresce il portfolio paneuropeo di Via Outlets che ora si estende a 325.000 mq di superficie lorda affittabile, distribuiti su 12 outlet centre premium in dieci mercati: Repubblica Ceca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Svizzera.

La struttura

Scalo Milano Outlet & More è stato inaugurato nel 2016 e ha raggiunto una superficie di circa 44.000 mq, posizionandosi tra le principali destinazioni outlet in Italia. Il Villaggio conta un mix eterogeneo composto da oltre 180 brand nazionali e internazionali di moda e lifestyle, nel 2025 ha registrato oltre 4 milioni di visitatori.

Argomenti
Ettore LonatiGruppo LonatiScalo MilanoVia Outlets
