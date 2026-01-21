Scalo Milano, Lonati cede il 100% agli olandesi di Via Outlets

Ettore Lonati, presidente del Gruppo Lonati di Brescia che ha dato vita all'outlet metropolitano Scalo Milano, si disimpegna e cede il 100% agli olandesi di Via Outlets. Il gruppo non svela i termini finanziari dell'accordo ma, dopo aver rilevato il 100% di Locate District, la società di gestione e proprietaria di Scalo Milano Outlet & More, avrebbe confermato Davide Lardera come amministratore delegato.

L'operazione segna l'ingresso degli olandesi nel mercato italiano e accresce il portfolio paneuropeo di Via Outlets che ora si estende a 325.000 mq di superficie lorda affittabile, distribuiti su 12 outlet centre premium in dieci mercati: Repubblica Ceca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Svizzera.

La struttura

Scalo Milano Outlet & More è stato inaugurato nel 2016 e ha raggiunto una superficie di circa 44.000 mq, posizionandosi tra le principali destinazioni outlet in Italia. Il Villaggio conta un mix eterogeneo composto da oltre 180 brand nazionali e internazionali di moda e lifestyle, nel 2025 ha registrato oltre 4 milioni di visitatori.