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Artfidi Lombardia ha chiuso il 2025 con un valore di attività finanziaria di 190 milioni di euro, 28.726 soci e filiali a Bergamo, Busto Arsizio, Crema, Lodi, Milano Uno, Milano Due e Varese.

Primo Confidi vigilato da Banca d’Italia in Lombardia, Artfidi rilascia garanzie finanziarie che riducono il rischio per le banche, facilitando così l’accesso al credito per le imprese. Questo si traduce concretamente in finanziamenti più agevoli, tassi convenzionati più bassi, minori richieste di garanzie personali e tempi di istruttoria più rapidi.

In quanto intermediario vigilato, Artfidi è in grado di supportare l’impresa in modo qualificato, offrendo assistenza nella preparazione della documentazione, analisi finanziaria e orientamento su bandi, agevolazioni e contributi.

In questo contesto, Artfidi rafforza ulteriormente il proprio impegno a favore delle micro, piccole e medie imprese introducendo un’istruttoria completamente gratuita dedicata alla Nuova Sabatini, la misura che incentiva gli investimenti produttivi ancora da realizzare.

«Con l’istruttoria gratuita intendiamo rimuovere un ostacolo concreto all’accesso agli incentivi pubblici – afferma Enrico Mattinzoli, presidente di Artfidi Lombardia, affiancato dal direttore generale Giacomo Ussoli –. Il nostro obiettivo è supportare le imprese sin dalla fase di progettazione degli investimenti, permettendo loro di pianificare in modo consapevole e di cogliere pienamente le opportunità offerte dalla Nuova Sabatini».

Il supporto di Artfidi Lombardia copre tutte le declinazioni della misura: Sabatini ordinaria, per l’acquisto di beni strumentali, macchinari, impianti e attrezzature; Sabatini 4.0, dedicata agli investimenti in tecnologie digitali e processi di innovazione; Sabatini green, a sostegno di progetti orientati alla sostenibilità ambientale e all’efficientamento energetico; Sabatini Capitalizzazione, rivolta agli investimenti.

Con questa iniziativa, Artfidi Lombardia conferma il proprio ruolo di partner strategico per lo sviluppo e la competitività del tessuto imprenditoriale lombardo.

Le imprese interessate possono contattare Artfidi Lombardia per ricevere senza alcun onere informazioni sullo strumento più adatto alle proprie esigenze e avviare il percorso di analisi e istruttoria in vista dei futuri investimenti.

Affidarsi ad Artfidi Lombardia è dunque una scelta strategica che rafforza la posizione finanziaria delle imprese. -