Consulenti esperti per prestiti e finanziamenti che mettono al centro le persone, con soluzioni su misura e affiancamento continuo. Questa è Starbrixia, la società specializzata in credito al consumo - iscritta all’albo OAM A196, agente di Prexta del Gruppo Bancario Mediolanum - che da anni accompagna famiglie, dipendenti e pensionati nel trovare soluzioni di finanziamento trasparenti e sostenibili. Questa partnership permette di offrire servizi finanziari competitivi, ma quello che contraddistingue Starbrixia è l’approccio personale dove competenza ed empatia sono indispensabili per costruire un rapporto di fiducia.

Starbrixia è operativa con 19 filiali nel nord Italia: la sede è in Via Giovanni Guido Mangano 5 a Castegnato e gli uffici sono nelle province di Brescia, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza e Brianza, Milano, Piacenza e Novara. Sono oltre 60 i consulenti a disposizione di privati e aziende.

Un know-how significativo guidato da una filosofia operativa definita: «Valorizziamo il rapporto umano con tutti i clienti e ci impegniamo a costruire la fiducia reciproca per garantire sicurezza e trasparenza: due elementi che non possono mancare, soprattutto quando si parla di prestiti – spiega Daniele Cirimbelli, amministratore unico di Starbrixia -. Siamo un’azienda viva, dinamica e radicata nel territorio. I nostri uffici sono un’importante presenza locale e accolgono chiunque desideri informazioni, consulenze o soluzioni finanziarie personalizzate. Il nostro lavoro è fatto di ascolto, fiducia e presenza reale, non di algoritmi o automatismi informatici».

Per le aziende Starbrixia ha un servizio su misura e offre ai collaboratori finanziamenti per i dipendenti con condizioni agevolate e contratti trasparenti. La consulenza sui prestiti in azienda permette di arricchire il welfare aziendale con prestiti per dipendenti aziendali in Lombardia, semplificando processi e garantendo risparmio reale per tutti.

Per i prestiti a privati, con l’ausilio di strumenti digitali avanzati gli esperti di Starbrixia verificano la fattibilità della richiesta e studiano la situazione reddituale per individuare la soluzione finanziaria più adatta.

Disponibile anche la cessione del quinto, una soluzione dedicata a pensionati e dipendenti pubblici, privati, che offre sicurezza e comodità: rate trattenute automaticamente dallo stipendio o pensione, nessun rischio di dimenticanze, processo semplificato e condizioni vantaggiose senza nessun costo aggiuntivo.