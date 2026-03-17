Giornale di Brescia
Abbonati
Protagonisti

STARBRIXIA

La società supporta le famiglie e le aziende nel trovare soluzioni sostenibili
Daniele Cirimbelli, amministratore unico di Starbrixia
Daniele Cirimbelli, amministratore unico di Starbrixia
AA

Consulenti esperti per prestiti e finanziamenti che mettono al centro le persone, con soluzioni su misura e affiancamento continuo. Questa è Starbrixia, la società specializzata in credito al consumo - iscritta all’albo OAM A196, agente di Prexta del Gruppo Bancario Mediolanum - che da anni accompagna famiglie, dipendenti e pensionati nel trovare soluzioni di finanziamento trasparenti e sostenibili. Questa partnership permette di offrire servizi finanziari competitivi, ma quello che contraddistingue Starbrixia è l’approccio personale dove competenza ed empatia sono indispensabili per costruire un rapporto di fiducia.

Starbrixia è operativa con 19 filiali nel nord Italia: la sede è in Via Giovanni Guido Mangano 5 a Castegnato e gli uffici sono nelle province di Brescia, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza e Brianza, Milano, Piacenza e Novara. Sono oltre 60 i consulenti a disposizione di privati e aziende.

Un know-how significativo guidato da una filosofia operativa definita: «Valorizziamo il rapporto umano con tutti i clienti e ci impegniamo a costruire la fiducia reciproca per garantire sicurezza e trasparenza: due elementi che non possono mancare, soprattutto quando si parla di prestiti – spiega Daniele Cirimbelli, amministratore unico di Starbrixia -. Siamo un’azienda viva, dinamica e radicata nel territorio. I nostri uffici sono un’importante presenza locale e accolgono chiunque desideri informazioni, consulenze o soluzioni finanziarie personalizzate. Il nostro lavoro è fatto di ascolto, fiducia e presenza reale, non di algoritmi o automatismi informatici».

Per le aziende Starbrixia ha un servizio su misura e offre ai collaboratori finanziamenti per i dipendenti con condizioni agevolate e contratti trasparenti. La consulenza sui prestiti in azienda permette di arricchire il welfare aziendale con prestiti per dipendenti aziendali in Lombardia, semplificando processi e garantendo risparmio reale per tutti.

Per i prestiti a privati, con l’ausilio di strumenti digitali avanzati gli esperti di Starbrixia verificano la fattibilità della richiesta e studiano la situazione reddituale per individuare la soluzione finanziaria più adatta.

Disponibile anche la cessione del quinto, una soluzione dedicata a pensionati e dipendenti pubblici, privati, che offre sicurezza e comodità: rate trattenute automaticamente dallo stipendio o pensione, nessun rischio di dimenticanze, processo semplificato e condizioni vantaggiose senza nessun costo aggiuntivo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Bilanci

I dati di bilancio delle imprese bresciane

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario