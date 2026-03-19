Giornale di Brescia
Abbonati
Protagonisti

Intesa Sanpaolo

Lecci: «Siamo al lavoro per valorizzare l’industria bresciana, incoraggiando modelli di filiera»
Paola Lecci, direttrice regionale Lombardia Sud Intesa Sanpaolo
Paola Lecci, direttrice regionale Lombardia Sud Intesa Sanpaolo
AA
webvai al sito →
comuneTorino
settorecredito

Sempre più integrate, digitali e sostenibili, ma senza per questo far venir meno le peculiarità del territorio. Questo il futuro delle filiere secondo Paola Lecci, direttrice regionale Lombardia Sud di Intesa Sanpaolo, che delinea un quadro complesso ma pieno di opportunità per le piccole e medie imprese.

Il concetto di filiera è sempre più centrale nelle strategie industriali. Che ruolo hanno oggi le Pmi bresciane nel rafforzare la competitività delle supply chain?

Il tessuto produttivo bresciano – con le sue eccellenze nella siderurgia meccanica, automotive, rubinetteria e nelle lavorazioni avanzate – rappresenta uno dei modelli di filiera più solidi e competitivi del Paese. Le Pmi del territorio sono altamente specializzate e svolgono un ruolo determinante non solo nella produzione, ma anche nell’innovazione di processo e di prodotto. Come Intesa Sanpaolo lavoriamo per valorizzare questo patrimonio industriale, incoraggiando modelli di filiera che rafforzino le relazioni tra imprese e rendano il sistema più resiliente e competitivo sui mercati internazionali.

In che modo l’appartenenza a una filiera strutturata rappresenta un vantaggio concreto per una Pmi?

Spesso può rappresentare una vera e propria risorsa, in quanto consente alle Pmi bresciane di avere maggiore stabilità, visibilità e capacità di pianificazione. Dal punto di vista bancario, significa poter valutare l’impresa all’interno di un ecosistema industriale solido e questo facilita l’accesso al credito e a strumenti più evoluti. In questo percorso la Direzione regionale Lombardia Sud affianca oltre 8.000 imprese dei territori di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova e Pavia, accompagnandole nelle scelte strategiche e nei progetti di crescita.

Il contesto geopolitico internazionale rende urgente rafforzare le filiere locali e nazionali?

Sì, soprattutto per un territorio fortemente manifatturiero ed esportatore come quello bresciano, dove le imprese reagiscono rafforzando i legami di filiera e investendo nella diversificazione consapevoli che le tensioni internazionali hanno messo in evidenza la necessità di filiere più corte, integrate e meno dipendenti da forniture lontane. Intesa Sanpaolo, attraverso la Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, sostiene questo percorso con finanziamenti per investimenti strategici e con un modello di advisory integrato dedicato alla finanza straordinaria, unico nel panorama nazionale, offrendo alle piccole e medie imprese competenze specialistiche per M&A, governance e passaggi generazionali.

Il logo di Intesa Sanpaolo
Il logo di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo ha sviluppato negli anni un modello di supporto alle filiere. In cosa consiste oggi il vostro impegno a sostegno delle Pmi del territorio?

In un vero e proprio modello di supporto e relazione. Uniamo credito, consulenza e valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali attraverso il programma Sviluppo Filiere, sostenendo solo in Lombardia ben 209 filiere, che coinvolgono circa 3.200 fornitori, 30.000 addetti e generano oltre 21 miliardi di euro di giro d’affari. Un patrimonio industriale che vogliamo rafforzare ulteriormente, facilitando l’accesso al credito delle realtà più piccole e accompagnandole nei percorsi di digitalizzazione e transizione Esg. A questo si affiancano iniziative di valorizzazione del talento imprenditoriale come Imprese Vincenti, che anche quest’anno ha fatto tappa a Brescia, premiando dieci aziende e supportandole con consulenza e networking per la crescita e l’internazionalizzazione.

Guardando al futuro, quali caratteristiche dovranno avere le filiere di domani?

Dovranno essere sempre più integrate, digitali e sostenibili, ma anche dotate di assetti patrimoniali e di governance solidi. Intesa Sanpaolo affianca le Pmi bresciane negli investimenti in innovazione, obiettivi Esg e rafforzamento finanziario, nella convinzione di creare valore duraturo e garantire continuità alle imprese e alle filiere del territorio: nel 2025 le erogazioni della Direzione regionale Lombardia Sud a favore delle piccole e medie aziende hanno superato un miliardo di euro, confermando il dinamismo di un territorio che continua a investire e a guardare al futuro.  

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Bilanci

I dati di bilancio delle imprese bresciane

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario