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L’associazione è al fianco delle imprese artigiane bresciane protagoniste delle filiere produttive
Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Brescia
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In un sistema economico sempre più interconnesso, le filiere produttive rappresentano un elemento decisivo per la competitività dei territori. A Brescia questo modello si fonda su una presenza diffusa di micro, piccole e medie imprese che contribuiscono ogni giorno, con competenze e specializzazione, alla qualità e alla solidità del sistema produttivo. Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale è al loro fianco, accompagnandole nei processi di crescita, innovazione e sviluppo.

Prima organizzazione di rappresentanza per numero di associati nella provincia, Confartigianato offre sostegno concreto agli imprenditori, mettendo a disposizione servizi, competenze e strumenti per affrontare un contesto economico in continua evoluzione. Le micro e piccole imprese svolgono infatti un ruolo centrale all’interno delle filiere, in particolare nei comparti manifatturieri, nella subfornitura e nelle lavorazioni specializzate. È proprio la subfornitura artigiana a rappresentare una delle spine dorsali delle filiere industriali bresciane, garantendo qualità, flessibilità e competenze tecniche che consentono al sistema produttivo locale di mantenere elevati livelli di competitività sui mercati nazionali e internazionali.

«Le filiere non sono strutture astratte, ma reti vive fatte di imprese, competenze e relazioni – sottolinea il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti –. Le micro e piccole imprese ne sono una componente essenziale: contribuiscono alla qualità del prodotto finale e rappresentano un fattore determinante per la competitività del territorio. In uno scenario segnato da profonde trasformazioni tecnologiche ed economiche, il nostro impegno è sostenere le imprese nel rafforzamento delle proprie competenze e nella capacità di affrontare le nuove sfide».

Particolare attenzione Confartigianato rivolge ai temi dell’innovazione, della sostenibilità e dell’accesso agli strumenti anche creditizi e di supporto alla partecipazione dei numerosi bandi disponibili, che consentono alle micro e piccole imprese di consolidare il proprio ruolo e continuare così a rappresentare un elemento chiave dello sviluppo economico e sociale della nostra provincia. «Affiancare le imprese significa accompagnarle nei cambiamenti, valorizzando competenze e capacità che rappresentano un patrimonio del territorio – conclude il presidente Massetti –. Il valore artigiano continua a evolvere e a dimostrare che il connubio tra tradizione e innovazione resta una delle principali leve di competitività per il futuro». 

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