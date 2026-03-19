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Gli ultimi anni sono stati carichi di tensioni e sfide per le piccole e medie imprese industriali del tessuto bresciano: partite internazionali (dazi, crisi geopolitiche, instabilità sul fronte energetico, normative europee) e dinamiche interne contingenti dovute al calo della produzione industriale a causa di una sostanziale stagnazione della domanda hanno provocato indubbie difficoltà. Il tessuto industriale rappresentato da Confapi Brescia, però, ha dimostrato resilienza e capacità di adattamento in particolare per quelle, numerose, imprese associate inserite in filiere nazionali e internazionali consolidate afferenti a settori che vanno dall’automotive a quello dei macchinari industriali. Tali Pmi, infatti, sopportano meglio gli shock, mantenendo una gestione espansiva del loro business.

Lo afferma chiaramente un recente report del Centro Studi di Confapi Brescia, dal quale emerge quanto le imprese inserite in filiere strutturate mostrino una minor propensione a subire un calo degli ordinativi interni ed esteri e una maggior propensione a investire strategicamente per rafforzare il loro capitale produttivo. Nel 2025, ad esempio, gli ordinativi sono aumentati per il 39% delle imprese inserite in filiere sul fronte interno e per il 38% delle imprese inserite in filiere internazionali, a fronte di riduzioni per il 45% e il 38% del campione. Dati che mostrano la difficoltà del momento, ma che sono anche nettamente migliori rispetto a quelli delle imprese non in filiera, che sono aumentati solo per l’8% del campione in entrambi i casi.

Ne deduciamo che rafforzare le filiere e coinvolgere un avvicinamento alle catene del valore internazionali per le imprese che oggi non ne riescono a catturare i benefici economici e strutturali è un impegno strategico che Confapi Brescia mira a concretizzare. Tale proiezione deve prendere la forma non solo con l’accesso a nuovi mercati di sbocco, ma anche con il consolidamento delle reti di fornitura di materie prime critiche, metalli strategici e altri asset produttivi il cui prezzo è inficiato dalle dinamiche geopolitiche e finanziarie e la cui disponibilità è vitale per la nostra prosperità. Conoscere a fondo le filiere è vitale per lo sviluppo industriale bresciana.

Confapi Brescia è al fianco delle imprese associate per permettere loro di approfondire conoscenza e consapevolezza con una visione orientata alla tenuta odierna e allo sviluppo futuro del tessuto manifatturiero.