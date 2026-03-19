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Nel Bresciano il lavoro non è mai stato un concetto astratto: «L’artigianato bresciano continua a dimostrare la qualità che ci contraddistingue da sempre: la concretezza – sottolinea Elena Calvetti, presidente dell’Associazione Artigiani –. Le nostre imprese non aspettano che il mercato cambi: si attrezzano per stare dentro il cambiamento. È questo lo spirito che vedo ogni giorno nelle micro e piccole aziende del territorio. Realtà che per anni hanno lavorato quasi esclusivamente a livello locale e oggi guardano ai mercati esteri come alla naturale evoluzione del percorso di crescita».

Una scelta strategica? «Dalla meccanica di precisione inserita nelle filiere europee alle lavorazioni specialistiche richieste da clienti internazionali, fino alle produzioni agroalimentari di qualità che trovano nuovi sbocchi: il saper fare bresciano ha spazio nel mondo a condizione che sia organizzato, riconoscibile, competitivo.

Oggi internazionalizzare non significa semplicemente vendere fuori dai confini, ma rafforzare la propria identità d’impresa, investire in qualità certificata, innovazione, presenza digitale e capacità di fare sistema. Significa presentarsi sui mercati globali non come singole realtà isolate, ma come parte di un territorio che condivide competenze, filiere e visione industriale».

La sostenibilità è un vincolo o leva competitiva? «La transizione green, l’efficienza energetica, l’attenzione alla filiera e alla tracciabilità rappresentano un elemento distintivo nei mercati internazionali. Chi investe oggi in processi più sostenibili non tutela soltanto l’ambiente, ma rafforza il proprio posizionamento competitivo. Anche una piccola impresa può competere all’estero, se punta sulla specializzazione e se si inserisce in una rete più ampia. Non dobbiamo diventare grandi a tutti i costi. Dobbiamo diventare più strutturati, più consapevoli, più preparati».

Qual è il compito dell’Associazione Artigiani? «Accompagnare l’evoluzione con strumenti concreti: supporto nella pianificazione, accesso a misure dedicate all’internazionalizzazione, formazione manageriale, percorsi di innovazione e sostenibilità. Perché non basta produrre bene: bisogna sapere dove andare e come arrivarci. Siamo terra di officine, laboratori e aziende familiari dove il mestiere si impara sul campo e si affina nel tempo. Questa cultura del fare significa qualità, affidabilità, rispetto degli impegni ed è un patrimonio economico e sociale che oggi può trovare nuove opportunità proprio grazie all’apertura internazionale».