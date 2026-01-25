Giornale di Brescia
Abbonati
Imprese

Macchine dosatrici: la visione artificiale d Immea rivoluziona il settore

Daniele Piacentini
La società di Rovato lancia «Bilico Bil» il sistema che riconosce i contenitori
Alessandro Brignani, technical sales dell'azienda - © www.giornaledibrescia.it
Alessandro Brignani, technical sales dell'azienda - © www.giornaledibrescia.it
AA

La Franciacorta rappresenta anche un polo d’eccellenza per la filiera delle macchine automatiche per il packaging, il dosaggio e l’imbottigliamento. E da qui passa il futuro globale della dosatura. A Rovato si trova una piccola azienda eccellente di questo distretto: si tratta della Immea Dosatrici, di via Salvatore Borsellino, 27 che nelle scorse settimane ha lanciato la nuova Bilico Bil, un macchinario «intelligente» che punta a rispondere alle esigenze di personalizzazione che sempre di più caratterizzano il mercato italiano e internazionale.

L'azienda di Rovato - © www.giornaledibrescia.it
L'azienda di Rovato - © www.giornaledibrescia.it

La nuova strumentazione è stata pensata e realizzata in collaborazione con Bosch Rextroth, colosso tedesco dell’automazione, la milanese VibroMac e un’altra eccellenza bresciana, la M.T. Tecnologie di via Trento, 155 in città, società - attiva con questa denominazione dal 1993 - che ha raccolto l’eredità secolare della Motor-Cambi, nata sul ring cittadino nel 1915, diventando un punto di riferimento nelle soluzioni di movimentazione meccanica, meccatronica e pneumatica.

La nuova macchina

Un incontro di professionalità che ha portato alla realizzazione della nuova dosatrice Bil. «Precisione, velocità e flessibilità sono le peculiarità più salienti» spiega, da Rovato, Alessandro Brignani, technical sales dell’azienda franciacortina, nata negli anni Ottanta e dove oggi operano 16 dipendenti.

Per lo stesso Brignani era necessario «rispondere alle crescenti esigenze di automazione e versatilità nei processi industriali. La dosatrice è capace di gestire un’ampia varietà di formati, dai contenitori di 10 chilogrammi fino a grandi cisterne da 3 tonnellate, con diverse tipologie di fluidi, inclusi quelli con caratteristiche particolari come i prodotti schiumosi. Parliamo di un notevole salto tecnologico rispetto alle soluzioni tradizionali: si riducono i tempi di produzione e aumenta la produttività complessiva grazie a un livello di automazione e di controllo digitale senza precedenti».

Il tutto grazie a un «sistema avanzato - aggiunge ancora Brignani - di visione artificiale con telecamere ad alta precisione che consente il riconoscimento automatico dei contenitori direttamente dal pallet, senza quindi la necessità di un orientamento manuale».

Il sistema comunica in tempo reale con la macchina, fornendo coordinate esatte per la movimentazione e il corretto posizionamento dei coperchi al termine del riempimento. Il tutto con un’attenzione particolare alla sicurezza degli operatori e la sostenibilità, riducendo l’esposizione a sostanze potenzialmente pericolose. Un modello, quello della dosatrice Bil, che guarda anche al futuro.

L’obiettivo infatti è quello di rafforzare ulteriormente la collaborazione stretta in questi mesi, ampliando l’integrazione di soluzioni digitali e di intelligenza artificiale per la gestione predittiva dei processi e la manutenzione remota, con l’ambizione di puntare sempre più a «macchine intelligenti, flessibili e sostenibili, al servizio dell’industria di domani».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
macchine dosatriciRovato
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario