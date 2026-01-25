L’astronauta Maurizio Cheli per i direttori di Italmark

Anche nella grande distribuzione organizzata servono metodo, attenzione e capacità di gestire la complessità quotidiana. All’interno del programma del Corso Allievi direttori di Italmark, ogni anno c’è un momento che serve a fermarsi e guardare un po’ più lontano.

Quest’anno è stato ospite del percorso formativo Maurizio Cheli, astronauta e pilota collaudatore, primo italiano nella storia a ricoprire il ruolo di Mission Specialist ad una missione della Nasa.

Da questo incontro i partecipanti hanno portato a casa tre insegnamenti chiave, che parlano di persone, metodo e visione. «In cabina come nei nostri supermercati, la fiducia tra le persone è ciò che permette di lavorare bene insieme, prendere decisioni e muoversi nella stessa direzione. Nessun traguardo è il risultato di una sola persona: ogni obiettivo nasce da un equipaggio coordinato, dove ogni ruolo conta. Lo stesso vale nei punti vendita Italmark».

I risultati importanti arrivano nel tempo, grazie a preparazione, pazienza, tentativi e miglioramento continuo. Una lezione che viene dal volo, ma che guida anche la leadership e la crescita professionale. «Spunti concreti – si legge sul web – che trovano applicazione ogni giorno nel lavoro delle persone».

Kiki Lab nuovo strategy partner

Kiki Lab (Gruppo Promotica), società specializzata in consulenza, ricerche e formazione per il Retail, ha in Daniele Cazzani il nuovo strategy partner con il compito di supportare l’impresa nei progetti di consulenza, nelle analisi del «retailObserva», l’osservatorio di Kiki Lab, e nello sviluppo di nuove opportunità. Daniele Cazzani vanta oltre 25 anni di esperienza nel Retail e un significativo background in marketing, vendite, comunicazione, operations, Crm, customer experience, visual merchandising e omnichannel.

Podcast sull’acciaio

Esiste un lato nascosto dell’acciaio, fatto di storie e passioni che vanno oltre la produzione e i numeri. «L’altro volto dell’acciaio» è il podcast di siderweb, a cura di Francesca Morandi, che dà spazio alle voci di imprenditori e imprenditrici della filiera siderurgica, esplorando aspetti inediti e personali. Un viaggio tra valori, sogni, ambizioni e passioni che svelano l'acciaio sotto una nuova luce.

Iseo Ultimate Access premiata

Iseo Ultimate Access Technologies, azienda internazionale leader nelle soluzioni meccaniche e connesse per la sicurezza e la gestione intelligente degli accessi, è stata premiata come «Top Electronic Access Control System in Europe 2025». Il riconoscimento è stato assegnato sulla base delle nomination ricevute dagli oltre 71.000 specialisti della security abbonati a «Enterprise Security Magazine Europe», testata internazionale specializzata nel settore della sicurezza, e della successiva validazione da parte di un comitato.

Comoli e Ferrari cambia sede

Ambienti più ampi, accoglienti e un rapporto one to one, pensato per seguirti passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione. Comoli e Ferrari cambia sede e va a Montichiari (frazione Vighizzolo) in via Levate 70. Info da: montichiari@comoliferrari.it.