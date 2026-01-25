Giornale di Brescia
Abbonati
Imprese

L’astronauta Maurizio Cheli per i direttori di Italmark

Camillo Facchini
L’astronauta e pilota collaudatore, primo italiano nella storia a ricoprire il ruolo di Mission Specialist ad una missione della Nasa, ha tenuto una lezione per il Corso Allievi direttori
Foto di gruppo a fine giornata - Foto tratta da Linkedin
Foto di gruppo a fine giornata - Foto tratta da Linkedin
AA

Anche nella grande distribuzione organizzata servono metodo, attenzione e capacità di gestire la complessità quotidiana. All’interno del programma del Corso Allievi direttori di Italmark, ogni anno c’è un momento che serve a fermarsi e guardare un po’ più lontano.

Quest’anno è stato ospite del percorso formativo Maurizio Cheli, astronauta e pilota collaudatore, primo italiano nella storia a ricoprire il ruolo di Mission Specialist ad una missione della Nasa.

Da questo incontro i partecipanti hanno portato a casa tre insegnamenti chiave, che parlano di persone, metodo e visione. «In cabina come nei nostri supermercati, la fiducia tra le persone è ciò che permette di lavorare bene insieme, prendere decisioni e muoversi nella stessa direzione. Nessun traguardo è il risultato di una sola persona: ogni obiettivo nasce da un equipaggio coordinato, dove ogni ruolo conta. Lo stesso vale nei punti vendita Italmark».

I risultati importanti arrivano nel tempo, grazie a preparazione, pazienza, tentativi e miglioramento continuo. Una lezione che viene dal volo, ma che guida anche la leadership e la crescita professionale. «Spunti concreti – si legge sul web – che trovano applicazione ogni giorno nel lavoro delle persone».

Kiki Lab nuovo strategy partner

Kiki Lab (Gruppo Promotica), società specializzata in consulenza, ricerche e formazione per il Retail, ha in Daniele Cazzani il nuovo strategy partner con il compito di supportare l’impresa nei progetti di consulenza, nelle analisi del «retailObserva», l’osservatorio di Kiki Lab, e nello sviluppo di nuove opportunità. Daniele Cazzani vanta oltre 25 anni di esperienza nel Retail e un significativo background in marketing, vendite, comunicazione, operations, Crm, customer experience, visual merchandising e omnichannel.

Podcast sull’acciaio

Esiste un lato nascosto dell’acciaio, fatto di storie e passioni che vanno oltre la produzione e i numeri. «L’altro volto dell’acciaio» è il podcast di siderweb, a cura di Francesca Morandi, che dà spazio alle voci di imprenditori e imprenditrici della filiera siderurgica, esplorando aspetti inediti e personali. Un viaggio tra valori, sogni, ambizioni e passioni che svelano l'acciaio sotto una nuova luce.

Iseo Ultimate Access premiata

Iseo Ultimate Access Technologies, azienda internazionale leader nelle soluzioni meccaniche e connesse per la sicurezza e la gestione intelligente degli accessi, è stata premiata come «Top Electronic Access Control System in Europe 2025». Il riconoscimento è stato assegnato sulla base delle nomination ricevute dagli oltre 71.000 specialisti della security abbonati a «Enterprise Security Magazine Europe», testata internazionale specializzata nel settore della sicurezza, e della successiva validazione da parte di un comitato.

Comoli e Ferrari cambia sede

Ambienti più ampi, accoglienti e un rapporto one to one, pensato per seguirti passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione. Comoli e Ferrari cambia sede e va a Montichiari (frazione Vighizzolo) in via Levate 70. Info da: montichiari@comoliferrari.it.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ItalmarkBrescia
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario