Innovazione e qualità fanno correre il distretto del marmo bresciano

Francesca Zani
Sono circa 130 le aziende che gravitano tra Botticino, Rezzato, Nuvolera, Nuvolento, Serle e Mazzano: il polo è secondo solo a Carrara
Il marmo di Botticino traina il comparto
Il marmo italiano corre. Nel 2024 il comparto lapideo italiano ha superato i 2,1 miliardi di export, con una crescita del 5,8%, confermando la leadership europea per valore. Una spinta dovuta soprattutto ai mercati esteri – Stati Uniti, Cina e Arabia Saudita – che premiano la qualità estetica e tecnologica delle lavorazioni italiane. E quello bresciano? Nel quadro nazionale spicca il nostro polo bresciano, secondo solo a Carrara, che vede al centro il comparto di Botticino, Nuvolera, Nuvolento,

