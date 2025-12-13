Innovazione e qualità fanno correre il distretto del marmo bresciano

Francesca Zani

Sono circa 130 le aziende che gravitano tra Botticino, Rezzato, Nuvolera, Nuvolento, Serle e Mazzano: il polo è secondo solo a Carrara

3 ' di lettura

Il marmo di Botticino traina il comparto

Il marmo italiano corre. Nel 2024 il comparto lapideo italiano ha superato i 2,1 miliardi di export, con una crescita del 5,8%, confermando la leadership europea per valore. Una spinta dovuta soprattutto ai mercati esteri – Stati Uniti, Cina e Arabia Saudita – che premiano la qualità estetica e tecnologica delle lavorazioni italiane. E quello bresciano? Nel quadro nazionale spicca il nostro polo bresciano, secondo solo a Carrara, che vede al centro il comparto di Botticino, Nuvolera, Nuvolento,