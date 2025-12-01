Giornale di Brescia
Abbonati
Galà BILANCI 2025

Rendiconto finanziario: i riflessi monetari delle scelte gestionali

Claudio Teodori, Chiara Bettinsoli
Emerge una discreta capacità di generare flussi monetari dalla gestione caratteristica
Il rendiconto spiega quali sono le cause del cambiamento, nell’anno di bilancio, delle disponibilità liquide
Il rendiconto spiega quali sono le cause del cambiamento, nell’anno di bilancio, delle disponibilità liquide

Cos’è e a cosa serve il rendiconto finanziario? Pensiamo, per un attimo, all’estratto conto del nostro conto corrente: all’interno leggiamo le entrate e le uscite che, complessivamente, ci spiegano perché si è modificato il saldo iniziale della nostra liquidità. Per le imprese il significato è analogo: il rendiconto spiega quali sono le cause del cambiamento, nell’anno di bilancio, delle disponibilità liquide (cassa, banche, conti correnti postali, assegni). Nello stato patrimoniale leggiamo il

Accesso riservato agli abbonati
Bilanci

IMPRESE e BILANCI

Il servizio informativo dedicato alle
imprese e ai professionisti bresciani

L'abbonamento consente di accedere
per un anno a:

  • L'analisi dei settori
  • I dati con i trend di bilancio di oltre
    1000 aziende
  • la newsletter esclusiva
35,00 €
AbbonatiSono già abbonato
Bilanci

I dati di bilancio delle imprese bresciane

Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario