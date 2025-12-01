Rendiconto finanziario: i riflessi monetari delle scelte gestionali

Claudio Teodori, Chiara Bettinsoli

Emerge una discreta capacità di generare flussi monetari dalla gestione caratteristica

Il rendiconto spiega quali sono le cause del cambiamento, nell’anno di bilancio, delle disponibilità liquide

Cos’è e a cosa serve il rendiconto finanziario? Pensiamo, per un attimo, all’estratto conto del nostro conto corrente: all’interno leggiamo le entrate e le uscite che, complessivamente, ci spiegano perché si è modificato il saldo iniziale della nostra liquidità. Per le imprese il significato è analogo: il rendiconto spiega quali sono le cause del cambiamento, nell’anno di bilancio, delle disponibilità liquide (cassa, banche, conti correnti postali, assegni). Nello stato patrimoniale leggiamo il