Valore degli investimenti, termometro del futuro atteso dal sistema

Nel 2024 il valore complessivo è di 4,7 miliardi, di cui il 79% di immobilizzazioni materiali, pari a 3,7 miliardi

L’analisi vuole mettere in evidenza gli effetti sul bilancio delle politiche di investimento effettuate dalle imprese, ponendo l’attenzione su quelle di maggiore rilievo per la gestione tipica, che riguardano le immobilizzazioni materiali e immateriali. Sono pochi i casi nei quali l’informazione non è disponibile e, di conseguenza, i risultati sono espressivi dell’universo indagato. Nel 2024 il valore complessivo è di 4,7 miliardi, di cui il 79% di immobilizzazioni materiali, pari a 3,7 miliardi