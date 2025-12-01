Valore degli investimenti, termometro del futuro atteso dal sistema
Nel 2024 il valore complessivo è di 4,7 miliardi, di cui il 79% di immobilizzazioni materiali, pari a 3,7 miliardi
Nel 2024 il valore complessivo è di 4,7 miliardi
L’analisi vuole mettere in evidenza gli effetti sul bilancio delle politiche di investimento effettuate dalle imprese, ponendo l’attenzione su quelle di maggiore rilievo per la gestione tipica, che riguardano le immobilizzazioni materiali e immateriali. Sono pochi i casi nei quali l’informazione non è disponibile e, di conseguenza, i risultati sono espressivi dell’universo indagato. Nel 2024 il valore complessivo è di 4,7 miliardi, di cui il 79% di immobilizzazioni materiali, pari a 3,7 miliardi
Accesso riservato agli abbonati
IMPRESE e BILANCI
Il servizio informativo dedicato alle
imprese e ai professionisti bresciani
L'abbonamento consente di accedere
per un anno a:
- L'analisi dei settori
- I dati con i trend di bilancio di oltre
1000 aziende
- la newsletter esclusiva
35,00 €AbbonatiSono già abbonato