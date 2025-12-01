Giornale di Brescia
Abbonati
Galà BILANCI 2025

Lavoro, il capitale umano nei bilanci delle imprese

Claudio Teodori
L’incidenza dei costi sui ricavi è crescente nell’ultimo triennio, passando dall’8,4% all’11,7%: tale incremento deriva sia dall’aumento del costo sia dalla contrazione del fatturato
Cresce il costo del lavoro per le aziende bresciane
Cresce il costo del lavoro per le aziende bresciane

Nel 2024, il numero dei collaboratori si avvicina ai 170.000, il valore più alto nel triennio, con una crescita media annua del 3,6%: nel 2022 erano pari a circa 158mila unità. Si modifica, seppur in misura contenuta, la distribuzione media per classi dimensionali. In termini sintetici e con riferimento al 2024, nel 3,4% delle 1.000 imprese vi sono meno di 5 collaboratori, nel 6,3% più di 500. Le classi più popolate sono quelle centrali: nel 34,4% operano tra 10 e 50 collaboratori, nel 24,1% tra

Accesso riservato agli abbonati
Bilanci

IMPRESE e BILANCI

Il servizio informativo dedicato alle
imprese e ai professionisti bresciani

L'abbonamento consente di accedere
per un anno a:

  • L'analisi dei settori
  • I dati con i trend di bilancio di oltre
    1000 aziende
  • la newsletter esclusiva
35,00 €
AbbonatiSono già abbonato
Bilanci

I dati di bilancio delle imprese bresciane

Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario