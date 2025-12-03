Galà dei Bilanci 2025, le sei aziende bresciane premiate

Pmi o grandi aziende, provenienti da diversi settori produttivi. Sono sei le società bresciane che ieri, sul palco del Galà dei Bilanci al Teatro Grande, sono state premiate per le loro performance nell’ultimo triennio (potete rivedere la presentazione qui e in questo articolo).

I loro bilanci, e quelli di altre mille aziende della provincia, sono stati analizzati nell’inserto cartaceo Bilanci Brescia 2024 presentato nel corso del Galà: è disponibile da oggi, mercoledì 3 dicembre, in edicola, acquistabile a 18 euro più il prezzo del quotidiano. Al costo di 35 euro è invece possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale al portale digitale, raggiungibile all’indirizzo bilanci.giornaledibrescia.it.

Rozzi (Seniga)

Alessandra Mosconi riceve il premio per Rozzi - Foto New Reporter Favretto/Comincini © www.giornaledibrescia.it

Conquista un posto al sole nella categoria delle imprese con fatturato sotto il 25 milioni la Rozzi spa di Seniga: nel corso del 2024 ha realizzato ricavi per 17,5 milioni di euro, con un ebitda di 6,5 milioni ed un utile di 4,4, con un rapporto di indebitamento allo 0,3% ed un roi a quota 24,0. L’azienda, fondata nel 1970 da Enrico Rozzi sulla riva bresciana del fiume Oglio, è oggi un punto di riferimento nel settore delle attrezzature idrauliche ed elettro-idrauliche per macchine operatrici idonee al sollevamento e alla movimentazione di materiali. L’azienda si è sviluppata nel corso degli anni grazie ad una affermata clientela internazionale ed al crescente numero di collaboratori; gli stabilimenti produttivi raggiungono i 23.000 metri quadri, di cui 8.500 inaugurati all’inizio del 2012.

L’azienda si è anche posta l'obiettivo di offrire il livello più elevato di assistenza ai propri clienti, complice personale qualificato che risponde ad ogni richiesta di assistenza fornendo le informazioni necessarie per la corretta manutenzione delle attrezzature. Grazie alla disponibilità a magazzino di tutte le parti di ricambio, inoltre, riesce a garantire ai propri clienti fermi macchina molto brevi.

Crew Cremonesi Workshop (Brescia)

Franco Stivali ritira il premio per Crew Cremonesi - Foto New Reporter Favretto/Comincini © www.giornaledibrescia.it

New entry di tutto rispetto nella categoria delle realtà con un giro d’affari inferiore a 25 milioni di euro, la Crew Cremonesi Workshop, che ha realizzato nel 2024 un fatturato di 16,8 milioni di euro, con un ebitda di 6,6 ed un utile di 4,5: il rapporto di indebitamento è allo 0.9% ed il roi tocca il 34,7%.

Crew Cremonesi Workshop srl, controllata all’80% da Fs Sistemi Urbani, è la società di progettazione multidisciplinare del Polo Urbano del Gruppo Fs. Fondata nel 1987 da Lamberto Cremonesi, Crew ha ampliato la presenza nel settore civile, industriale e infrastrutturale, diventando uno dei principali studi internazionali di architettura e ingegneria strutturale in Italia. Offre servizi integrati e completi, che spaziano dalle infrastrutture di trasporto, come stazioni ferroviarie e metropolitane per cui è leader in Italia, centri commerciali, strutture sportive, termoutilizzatori e progetti di rigenerazione urbana mirati a migliorare o trasformare aree urbane esistenti al fine di renderle più sostenibili, attrattive e funzionali.

Tra i progetti di Crew si citano: la progettazione di Metropolitana di Brescia, primo incarico dello studio nel 2001, la progettazione per la Metro 3 di Ryiadh e la Stazione Fs Milano Mind – Merlata a Milano.

Officina Meccanica Roselli (Villa Carcina)

Alberto Roselli di OM Roselli - Foto New Reporter Favretto/Comincini © www.giornaledibrescia.it

Di casa a Villa Carcina, torna a conquistare i vertici della categoria compresa tra i 25 ed i 50 milioni di fatturato Officina Meccanica Roselli: nel 2024 ha realizzato un fatturato di 38,2 milioni di euro, con utile di 8,2 ed un ebitda di 11,9. Il rapporto di indebitamento è addirittura allo 0,2% mentre il Roi tocca il 16,1. Fondata nel 1914 da Pietro Roselli, l’attività si è consolidata grazie all’impegno di quattro generazioni e alla passione per la meccanica, trasmessa di padre in figlio.

Grazie ad importanti investimenti produttivi ed una solida esperienza nel settore delle lavorazioni meccaniche, l’azienda è oggi una realtà snella e versatile che ha trovato spazio in molteplici settori: dallo storico automotive, ai più recenti oil & gas, al nucleare, specializzandosi anche nella realizzazione di prodotti di nicchia come le camme da trafila. Attraverso l’esperienza accumulata, l’azienda può inoltre fornire parti speciali pronte al montaggio comprensive di coating a specifica, attraverso speciali verniciature a spessore, che hanno molteplici scopi: dal favorire lo scorrimento dei componenti, alla protezione dagli agenti esterni fino alla resistenza a condizioni estreme di temperatura, umidità e salinità.

Saf (Muscoline)

Emanuela Perini riceve il premio per Saf - Foto New Reporter Favretto/Comincini © www.giornaledibrescia.it

Si ritaglia un posto di tutto rispetto nella categoria «silver», quella compresa tra i 25 ed i 50 milioni di fatturato, anche la Saf di Muscoline. Fondata nell’ormai lontano 1963 da Giuseppe Perini ed attiva nella produzione di lamierini tranciati e componenti per piccoli motori elettrici, nel 2024 ha realizzato un fatturato di 27,8 milioni di euro, con un ebitda di 6,2 ed un utile netto di 4,2 milioni. Il roi è di 13,7 ed il livello di indebitamento addirittura a 0,1%.

Saf spa fa parte di Euro Group, fornitore di riferimento per costruttori di motori elettrici e generatori, spesso indirizzati al settore degli elettrodomestici. Dal 2015 la gamma della fornitura si amplia con l’acquisizione di una nuova divisione di stampaggio, componentistica di precisione e realizzazione attrezzature nella zona di Vicenza. Dinamismo e concretezza hanno consentito all’azienda di raggiungere un alto livello di sviluppo: del resto, l'adozione delle più avanzate tecnologie e la razionalizzazione organizzativa sono da sempre importanti strumenti dell'azienda. La gamma produttiva include stampi, attrezzature, rotori pressofusi e servizi di assemblaggio, tutti con uno standard qualitativo per i clienti decisamente alto.

Bmi Italia (Corte Franca)

Giacomo Gabusi di BMI Italia - Foto New Reporter Favretto/Comincini © www.giornaledibrescia.it

Con un fatturato di oltre 104 milioni di euro si qualifica ai vertici della categoria «big» anche Bmi Italia, azienda del gruppo Bmi, leader mondiale nel settore delle coperture. Nato dalla fusione dei Gruppi Braas Monier, leader nei prodotti e soluzioni per coperture a falde, e Icopal, leader nei prodotti per coperture piane, il Gruppo Bmi Wierer riunisce un’esperienza tecnologica e locale lunga più di 150 anni nel mondo delle coperture.

Ha l’ambizione di fornire la migliore soluzione per sfruttare al meglio ciò che i tetti possono offrire. Bmi Italia conta nel nostro Paese 11 stabilimenti e depositi (di cui uno a Lonato) e oltre 200 consulenti commerciali: da oltre 50 anni fornisce sistemi e soluzioni per coperture progettati per durare a lungo, migliorare il comfort abitativo e assicurare tranquillità, che si tratti di una costruzione residenziale o di un edificio commerciale. Nel 2024 ha realizzato un utile di oltre 25 milioni di euro, con un ebitda di 29,7, con un rapporto di indebitamento allo 0,3% ed un roi del 21,3. Il gruppo è spoecializzato nella fornitura di soluzioni per interventi sismici, grandine, gelo, caldo, pioggia e vento, coperture a falde, coperture piane e prodotti da costruzione.

Omsi Trasmissioni (Roè Volciano)

Renato Soncina riceve il premio per Omsi - Foto New Reporter Favretto/Comincini © www.giornaledibrescia.it

Tra le premiate per la categoria «big», vale a dire quella con un fatturato oltre i 50 milioni di euro, torna la Omsi Trasmissioni di Roè Volciano, che ha realizzato ricavi per più di 94 milioni, un ebitda di 26,6 ed un utile di 18,8: il rapporto di indebitamento è a quota 0,9 ed il Roi a 29,9. Fondata nel 1959 da Giovanni Soncina, Omsi Trasmissioni è un’eccellenza nel settore della progettazione e produzione di sistemi di trasmissione per veicoli industriali, agricoli e ferroviari. Con oltre sessant’anni di esperienza, l’azienda ha trasformato l’ingegneria di precisione in un punto di forza del Made in Italy riconosciuto a livello internazionale.

Grazie a una gestione completamente interna dei processi produttivi, Omsi Trasmissioni garantisce soluzioni personalizzate e di alto livello qualitativo, rispondendo rapidamente alle esigenze dei suoi clienti in ambito industriale. L’azienda propone un portafoglio diversificato che include prese di forza, trasmissioni idro-meccaniche, assali e cambi, sistemi per applicazioni ferroviarie e software per il controllo dei veicoli. Questi prodotti trovano impiego in una vasta gamma di settori, dai mezzi per l’edilizia e l’agricoltura ai veicoli speciali.