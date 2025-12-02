Galà dei Bilanci 2025: la diretta dell’evento dal Teatro Grande

Il volume d’affari complessivo, che pure ha toccato gli 84,5 miliardi di euro, è in calo rispetto agli anni passati. Eppure le mille imprese che lo hanno generato, le prime mille della nostra provincia per fatturato, confermano la loro solidità, grazie a un buon livello di patrimonializzazione. È la fotografia scattata dal prof. Claudio Teodori e dal suo team dell’Università degli Studi, che insieme al GdB anche quest’anno ha curato l’inserto Bilanci Brescia, ovvero l’analisi dei risultati raggiunti nel 2024 dalle prime mille realtà bresciane.

I risultati dello studio vengono presentati questa sera, a partire dalle 18, sul palco del Teatro Grande, che ospita l’undicesima edizione del Galà dei Bilanci: qui potete seguire la diretta streaming.

L’analisi

«Dall’analisi complessiva emerge una provincia che ha ulteriormente peggiorato, seppur in misura contenuta, la sua situazione reddituale, con particolare riguardo alla gestione caratteristica – ammette il prof. Claudio Teodori nella relazione all’analisi dei conti delle migliori realtà del nostro sistema produttivo –. Le imprese hanno invece confermato la loro solidità, con un buon livello di patrimonializzazione, con l’unica eccezione della sostenibilità del debito, che per ora assume valori che destano solo una limitata preoccupazione».

Gli ospiti

Interverranno Stefania Battistini, Paolo Magri e Domenico Siniscalco

Sul palco intervengono Domenico Siniscalco, vicepresidente e managing director di Morgan Stanley International e già ministro dell’Economia, Paolo Magri, presidente del comitato scientifico dell’Ispi e docente di Relazioni Internazionali all’Università Bocconi, Stefania Battistini, inviata speciale Rai, che ha coperto la guerra contro l’Ucraina, il conflitto tra Israele e Hamas e il Covid-19.

La serata assume un valore speciale perché chiude le celebrazioni per gli ottant’anni del Giornale di Brescia.

In edicola e online

Da mercoledì 3 dicembre, l’inserto cartaceo Bilanci Brescia 2024 sarà in edicola, acquistabile a 18 euro più il prezzo del quotidiano.

Al costo di 35 euro è invece possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale al portale digitale, raggiungibile all’indirizzo bilanci.giornaledibrescia.it: qui è possibile consultare le voci di bilancio delle mille aziende analizzate e creare comparazioni su misura. L’abbonamento consente anche l’accesso all’archivio delle edizioni precedenti di Bilanci Brescia, che raccoglie i dati dal 2014 in avanti, e agli approfondimenti dedicati alle Pmi.