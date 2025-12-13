Giornale di Brescia
Abbonati
Imprese

Data center: A2A, dopo Lamarmora un secondo hub digitale in città

Roberto Ragazzi
Un piano da 1,6 miliardi di investimenti mette al centro i data center, cuore pulsante di una nuova economia che guarda all’AI assetata di energia
Il data center di A2A a Lamarmora - © www.giornaledibrescia.it
Il data center di A2A a Lamarmora - © www.giornaledibrescia.it

I data center sono il cuore pulsante di una nuova economia che guarda all’AI assetata di energia. La sfida del Paese non è quindi più solo tecnologica, ma economica e infrastrutturale. In questo scenario Brescia, grazie alla spinta di A2A, si sta ritagliando un ruolo da protagonista, trasformando l’urgenza energetica in opportunità economiche e industriali. Corsa al futuro al via dai data center: a Brescia in campo Intred e A2A Lo studio Il position paper «L’Italia dei data center», realizzato d

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario