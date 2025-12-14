L’innovazione traina i conti della Palazzoli: ricavi a 70 milioni

Più che una semplice azienda manifatturiera, Palazzoli si conferma gruppo industriale capace di coniugare tradizione, innovazione e solidità economica. La società bresciana, presieduta dal Cav. Luigi Moretti, chiude il bilancio 2024 con risultati che rafforzano il proprio posizionamento nei settori dell’energia, dell’elettronica e dell’illuminazione, confermando una strategia orientata allo sviluppo di nuovi prodotti e all’ampliamento dei mercati di riferimento.

I numeri

I ricavi consolidati hanno superato i 70 milioni di euro, con un margine lordo pari al 16% del fatturato. Particolarmente significativo il dato sulla posizione finanziaria netta, che rimane positiva per oltre 29 milioni di euro, a testimonianza di una struttura patrimoniale solida e di una gestione prudente, ma dinamica. Gli addetti complessivi del gruppo erano 192 a fine 2023, di cui 135 impiegati nello stabilimento di Brescia, cuore produttivo e tecnologico dell’azienda.

Sul fronte degli investimenti, Palazzoli ha mantenuto un ritmo sostenuto: nel 2024 la sola Palazzoli spa ha realizzato investimenti per 4,7 milioni, pari all’8,6% del fatturato, in crescita rispetto all’anno precedente. Un impegno rilevante è stato destinato all’innovazione, con risorse per studi, ricerca e sviluppo di nuovi prodotti pari al 5,7% del fatturato.

È la capacità di attrarre l’interesse della clientela attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative uno dei fattori chiave su cui si giocheranno anche i risultati futuri. Il mercato ha accolto con favore la serie di prese volanti Rotor e la gamma di soluzioni per l’illuminazione Flight e Fit Urban, prodotti che hanno rafforzato la presenza del marchio su più segmenti.

Le previsioni

Le prospettive per il 2026 restano positive. Proseguiranno le forniture di corpi illuminanti per grandi infrastrutture, confermando Palazzoli come riferimento nell’illuminazione di linee ferroviarie e gallerie stradali. Ne sono esempio i lavori per il Terzo Valico dei Giovi, opera strategica di oltre 90 km realizzata per Rete Ferroviaria Italiana. Nel settore navale, la partnership consolidata con Fincantieri porterà nel 2026 al coinvolgimento nella nuova nave da crociera Sun Princess, la prima alimentata a gas naturale liquefatto. Importanti sviluppi anche nell’ambito Atex, con progetti di rilievo come l’impianto Hellas Gold in Grecia.

Il concerto di Santa Lucia

A chiudere l’anno, come da tradizione, la serata del Concerto di Santa Lucia, momento simbolico di incontro e condivisione. Il presidente Moretti ha accolto autorità (tra gli altri i presidenti Roberto Saccone e Giuseppe Pasini), collaboratori e famiglie, sottolineando il valore delle persone che rendono Palazzoli un punto di riferimento industriale. Durante la serata sono stati premiati Marco Romeda, responsabile marketing, per i suoi trent’anni di servizio, e Alan Jones, con 51 anni di attività nel marchio Lewden nel Regno Unito. Un riconoscimento anche al giovane Daniele Piemontese dell’Accademia SantaGiulia, vincitore del concorso «Palazzoli in Arte», segno di uno sguardo che, accanto ai numeri, continua a essere rivolto al futuro.