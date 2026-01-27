Giornale di Brescia
Imprese

1Control lancia il nuovo tastierino apri-cancello smart bluetooth

Angela Dessì
La soluzione della Pmi innovativa bresciana permette di aprire porte e cancelli senza inserire il pin e senza necessità di rete internet
Uno dei prodotti dell'azienda bresciana 1Control - © www.giornaledibrescia.it
1Control, Pmi innovativa bresciana attiva da 10 anni nel settore del controllo accessi smart, amplia la propria gamma di soluzioni con «1Control Pad», il nuovo tastierino smart bluetooth progettato per aprire cancelli e garage tramite codice Pin, senza collegare alcun cavo e senza necessità di internet o wi-fi.

1Control Pad consente di gestire l’accesso in modo semplice e sicuro ed è installabile da chiunque, senza richiedere alcuna competenza tecnica. L’app gratuita 1Control, disponibile per iOS e Android, guida nella copia del telecomando originale. Dopodiché sarà sufficiente posizionare il tastierino accanto all’accesso che si vuole controllare, senza collegare alcun cavo né alla centralina né all’alimentazione. Per concedere l’accesso è sufficiente impostare dall’app i codici Pin desiderati, eventualmente indicando giorni e orari di validità.

L’obiettivo

«Il mondo del controllo accessi è ancora oggi frammentato, spesso legato a soluzioni datate o a sistemi che richiedono installazioni complesse e una gestione poco flessibile – dichiara Francesco Sarasini, Ceo di 1Control –. Abbiamo individuato l’opportunità di estendere la nostra tecnologia anche ai metodi di accesso tradizionali, portando funzionalità smart su aperture che non prevedono necessariamente l’utilizzo di un’app o di uno smartphone, trasformando l’esistente senza stravolgerlo».

Una soluzione ideale per abitazioni private, condomini e contesti in cui è necessario autorizzare l’accesso a più persone senza distribuire telecomandi fisici e senza nemmeno richiedere l’installazione di un’app sul telefono. 

Argomenti
tecnologia1Controlpmi bresciane
