Alla Nautica Pezzotti la gestione del cantiere nel porto turistico di Lovere

Fondata nel 1968 da Antonio Pezzotti, «Nautica Pezzotti», storica realtà lombarda specializzata nella vendita e rimessaggio di imbarcazioni, oggi è guidata dal figlio Roberto che ne ha saputo preservare l’identità proiettandola verso nuovi traguardi. E uno di questi è sicuramente l’affidamento in gestione, a seguito di un bando indetto dal comune, per 10 anni con opzione di altri 5, del cantiere nautico del Porto turistico Cornasola di Lovere: parliamo di un capannone di 2.400 metri quadrati, con area di manovra e movimentazione antistante di 520 metri quadri.

L’operatività del cantiere prenderà avvio nei prossimi giorni, segnando per la realtà di Pilzone d’Iseo un nuovo e significativo capitolo nella valorizzazione della nautica lacustre sebina: «Per noi arrivare a Lovere significa rafforzare la relazione con il nostro lago, che conosciamo e amiamo da oltre cinquant’anni - ha detto Roberto Pezzotti, amministratore unico di Nautica Pezzotti - . Il Porto Cornasola rappresenta un’opportunità straordinaria: portare ai diportisti del Sebino settentrionale la stessa qualità, la stessa affidabilità e la stessa attenzione che i nostri clienti di Pilzone ci riconoscono da decenni».

L'amministratore unico Roberto Pezzotti

Il cantiere, che impiegherà sicuramente almeno 5 professionalità fra stagionali e fissi, è un sogno realizzato per l’azienda bresciana che ha chiuso il 2024-2025 con un fatturato sopra i 4 milioni di euro: «Siamo determinati a fare del cantiere e del Porto Cornasola un punto di riferimento per la nautica del Lago d’Iseo – ha chiosato l’amministratore - . Non solo per i servizi offerti, ma per il rapporto che intendiamo costruire con i soggetti e le realtà di Lovere. La nautica è cultura, è passione, è territorio: e noi intendiamo onorarla». A partire dal 2020, Nautica Pezzotti ha avviato una strategia di espansione territoriale che l’ha portata a costruire una rete di sedi operative nel nord Italia: ad oggi sono attivi gli hub di Caorle (Veneto) e Lignano Sabbiadoro (Friuli). Fulcro di questa espansione è la partnership con Nautica Yachting, realtà specializzata nelle aree marittime del nord Italia, con cui l’azienda bresciana condivide know-how, infrastrutture e vision commerciale.

La nuova sede del Porto Cornasola di Lovere si inserisce in questo disegno strategico come tassello di un sistema integrato lacuale-marino, capace di offrire servizi omogenei e standard elevati su tutto il territorio.