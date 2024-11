«Imprenditore dell’anno»: menzione speciale alla bresciana Oms Saleri

La vincitrice nazionale della ventisettesima edizione del Premio EY «L’Imprenditore dell’Anno» è Giovanna Vitelli, presidente di Azimut-Benetti, «per aver saputo indirizzare l’azienda, non solo alla crescita per dimensioni e profittabilità, ma per aver anche ispirato cambiamenti tecnologici, progetti incentrati sulla sostenibilità, sul benessere dei dipendenti e sulla responsabilità sociale d’impresa». La premiazione è avvenuta a Milano, nella sede di Borsa Italiana. Sul palco, EY ha anche riservato la menzione speciale «un secolo di eccellenza» a cinque realtà le cui storie sono radicate in oltre un secolo di eccellenza e tradizione. Tra di loro anche il bresciano Piero Saleri, presidente di Oms Saleri.

Il senso del premio

«Sono orgoglioso di celebrare in questa speciale occasione le storie di successo dell'imprenditoria italiana, che rappresenta una parte vitale del tessuto economico-sociale del Paese» dichiara Enrico Lenzi, responsabile Italia del premio. «Queste eccellenze riflettono e testimoniano lo spirito di innovazione e di trasformazione del nostro tessuto imprenditoriale, che continua a crescere e a creare valore per il futuro del Paese».

«Grazie al nostro Premio celebriamo ogni anno le eccellenze dell'imprenditoria italiana, che contribuiscono a guidare lo sviluppo economico, sociale e ambientale del Paese» ha dichiarato Massimo Meloni, EY Italy private leader. «Esse hanno dimostrato straordinarie capacità di innovazione, impegno verso la sostenibilità e visione strategica. Le loro storie riflettono la dinamicità e la capacità innovativa del nostro tessuto imprenditoriale, ispirando le future generazioni» ha continuato Meloni.

Gli altri premi

Tra gli altri riconoscimenti, il premio Family Business è assegnato a Alessandro Zucchetti, ceo di Zucchetti. Il premio Crescita Globale a Matteo Storchi, presidente e amministratore delegato di Comer Industries. Chiara Pertosa, ceo di Sitael, riceve il premio Innovazione, mentre Davide Bollati, presidente di Davines Group, è premiato per la categoria Modelli di Business Sostenibili. Il premio Italian Manufacturing Excellence viene assegnato a Massimo Scagliarini, ceo di Gvs, mentre Stefano Cappello, Giovanni Cappello ed Enrico Noseda di Limenet ricevono il Premio Startup.

Per la categoria Premio Scaleup la giuria ha assegnato il premio a Paolo De Nadai di WeRoad.