Il turismo bresciano di lusso punta a conquistare gli Emirati Arabi

Visit Brescia raduna le imprese turistiche bresciane e nell’anno di Brescia Bergamo Capitale della Cultura punta sui flussi di Medio Oriente, Emirati Arabi Uniti e dei Paesi del «Gulf Cooperation Council». Proseguendo il piano avviato nel 2022 con la partecipazione all’Arabian Travel Market di Dubai, la più importante fiera del segmento turismo nel mercato arabo, Visit Brescia non si ferma e proprio in queste ore ospita un Educational tour di tre giorni dedicato al mercato del Medio Oriente: per l’occasione, i rappresentanti di 10 agenzie viaggio e tour operator dalla Penisola Arabica sono in visita nella nostra provincia, con l’obiettivo di «testare» la qualità dell’offerta bresciana d’alta gamma.

La delegazione estera è infatti impegnata nel toccare con mano la qualità delle strutture e dell’offerta bresciana d’alta gamma nelle aree attorno ai laghi di Garda, Iseo e Franciacorta e nella città di Brescia, con tappe nelle località gardesane più ambite, in città (con le piazze del centro storico e le antiche rovine di Brixia-Parco Archeologico di Brescia romana), nei borghi della Franciacorta e sul Lago d’Iseo, con tanto di tour in barca alla volta di Monte Isola.

Le visite

Ogni tappa prevede site inspections alle strutture e degustazione di prodotti. Proprio ieri, inoltre, gli stessi tour operator sono stati protagonisti di un workshop B2B negli spazi della Cantina Boccadoro Franciacorta a Cazzago San Martino, per stabilire partnership con 24 seller bresciani del settore Luxury e Alta gamma. Come accaduto per l’operazione dedicata al mercato statunitense, dunque, anche quella rivolta ai mercati orientali mira a strutturarsi come un appuntamento consolidato del segmento turistico lusso e alta gamma.

Obiettivo del progetto, fortemente voluto da Visit Brescia e realizzato in co-marketing con Emirates ed Air Arabia, è sviluppare posizionamento, conoscenza e commercializzazione della destinazione Brescia, attrarre sul territorio nuovi pubblici e nicchie di mercato turistico estero fortemente interessati al Made in Italy.

Non a caso, nel 2023 l’attività proseguirà anche con la partecipazione di Visit Brescia all’evento B2B Door to Door in Barhrain (13-14 novembre) e alla fiera QTM - Qatar Travel Mart a Doha. L’iniziativa, realizzata con un contributo regionale a valere sul Bando Regionale «OgniGiorno in Lombardia», è inoltre sponsorizzata da Intesa Sanpaolo e Brembo attraverso il Comitato Bergamo Brescia 2023 per Bergamo-Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.

