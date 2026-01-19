Giornale di Brescia
Economia

Il tasso di occupazione è in crescita dal 2015

Antonio Borrelli
Nonostante questo andamento, la situazione italiana rimane ben al di sotto delle media europea e degli Stati Uniti
A contribuire anche l'aumento del tasso di occupazione femminile © www.giornaledibrescia.it
Sono ventidue anni che l’Istat rileva lo stato di salute dell’occupazione italiana. Dal 2004 (il primo anno delle statistiche mensili) al 2014 l’occupazione conobbe alterne vicende, ma alla fine di quell’anno era più bassa rispetto a dieci anni prima. L’involata iniziò nel 2015 e fu interrotta solo dalla pandemia, ma subito dopo il coronavirus si è ripresa e ha riagganciato addirittura la linea di tendenza precedente, continuando a macinare record storici.

Perché gli occupati aumentano

Sono state avanzate molte ipotesi sulle ragioni di questo aumento degli occupati, tra queste riconduce tutto ad un «catch up» che riguarda una storica minoranza dell’Italia sul tasso di occupazione: questo tasso – numero degli occupati in percentuale della popolazione da 15 a 64 anni – nel 2024 era a quota 62, almeno 10 punti in meno rispetto agli Usa e ai principali Paesi europei. Questo livello è andato aumentando rispetto al 57% del 2004, ma il fatto che ancora oggi sia parecchio al di sotto rispetto agli altri Paesi avanzati significa da una parte che quella minoranza ha delle difficoltà strutturali e dall’altra che c’è ancora spazio per crescere.

La società che cambia

Le ragioni strutturali stanno nei cambiamenti di pelle della società: le donne che hanno la libertà di lavorare, le riforme del mercato del lavoro hanno creato altre forme di occupazione e gli anziani in buona salute che continuano a lavorare in una società che invecchia.

In effetti, anche se i confronti internazionali del tasso di occupazione sono limitati alle età 15-64 in Italia si nota un grosso aumento di occupati nella forchetta 64-89. Le attese sull’occupazione continuano ad essere quindi positive. A confermarlo è la Commissione europea, che pubblica mensilmente un «indicatore di attese sull’occupazione» che continua a registrare livelli superiori a quelli del resto dell’Eurozona. In questo, l’Italia è prima.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
occupazione
  3. Ricarica la pagina se necessario