Il sistema Vi.Te.: monitorare i vitigni con la tecnologia 4.0

Nell’agricoltura il concetto di sostenibilità è tutto tranne che nuovo. Ma per raggiungerla nell’accezione più piena e moderna del termine contemporaneo, dove con essa si intendono non solo quella ambientale ma anche economica e sociale, il comparto deve usare la leva dell’innovazione. Ciò ha spinto alcuni importanti attori del territorio, Coldiretti Brescia, Condifesa Lombardia Nord-Est, Fasternet, InnexHub, Cobo, Csmt e A2A Smart city, a dare vita al progetto Around the ground, volto proprio ad aumentare la sostenibilità del modello agricolo italiano.

E la prima parte del percorso nato nel 2019 è stata svelata. Vi.Te 4.0 è l’innovativo sistema di monitoraggio dei vitigni «ideato per trasportare le tecnologie 4.0 tipiche dell’industria in agricoltura» spiega Anna Frascarolo del team Project funding del Csmt (il polo tecnologico ha coordinato il progetto).

