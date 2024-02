Il sistema Brescia getta un ponte per il ritorno in Libia: «Ampi margini di crescita»

Tra gennaio e settembre 2023 quasi 6 milioni di euro di import e circa 14 milioni di export. Delegazione nordafricana in Camera di Commercio: «Vogliamo riaprire un dialogo commerciale»

Roberto Saccone (secondo da sinistra) insieme ai rappresentanti libici - © www.giornaledibrescia.it

I tempi per un «ritorno» delle nostre imprese in Libia sono maturi. Gli interscambi commerciali tra le aziende bresciane con il Paese nord-africano non rispondono ancora a grandi numeri, ma il potenziale di sviluppo è enorme, a patto di lavorare sinergicamente per risolvere le varie difficoltà di natura doganale, bancaria e tributaria. L’interesse è reciproco e, a testimoniarlo, è stato l’incontro alla Camera di Commercio di Brescia con una delegazione libica, rappresentata dal presidente della