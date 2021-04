Il record di Promotica, nel 2020 i ricavi crescono del 54%

Un balzo del fatturato del 54%. È la prestazione messa a segno nel 2020 da Promotica, la società di Desenzano del Garda, guidata da Diego Toscani e specializzata nella realizzazione di soluzioni di marketing atte ad aumentare la fidelizzazione dei clienti.

Il cda della quotata ha approvato i dati preliminari di bilancio 2020: il fatturato tocca i 57 milioni di euro grazie all’avvio, nel secondo semestre, di importanti campagne loyalty.

In particolare nel 2020 Promotica ha gestito 317 campagne promozionali, rispetto alle 325 del 2019, per un valore medio delle campagne in crescita da 113.000 euro a 180.000 euro; i clienti sono aumentati dai 66 nel 2019 a 101 nel 2020, a testimonianza dell’attenta gestione rivolta ad una riduzione dei rischi di concentrazione della clientela.

«Il 2020 è stato un anno strategico per Promotica - commenta l’ad Diego Toscani -, caratterizzato dallo sbarco sul mercato Aim Italia. I risultati preliminari sono in crescita rispetto al 2019, è per noi motivo di grande soddisfazione. È stata rinnovata la collaborazione con clienti di rilievo, come, per citarne alcuni, Coop e Conad, e abbiamo posto le basi per costruire nuovi rapporti importanti per la nostra crescita futura. Anche il 2021 è partito in maniera soddisfacente con il lancio di nuove campagne di fidelizzazione in Italia con Coop Alleanza, Carrefour, Italbrix, e all’estero, per Delhaize Serbia e per Spar Croazia».

