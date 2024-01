Il premio «Best young talent» per il turismo arriva sul Garda

Leonardo van de Loo si è aggiudicato il titolo di «Best young talent» under 35 delle vacanze all’aria aperta in Europa. Il manager bresciano, creatore del Lago Idro Glamping Boutique, l’esclusiva location glamping di Anfo e direttore operations del Gruppo Vacanze col Cuore, ha ricevuto da Anwb, la Royal Dutch Tourist Association, il premio dedicato a tutte le mete e le personalità di eccellenza del mondo open air in Europa, durante l’annuale Gala che si svolge a Stoccarda.

In particolare, van de Loo (classe 1991, la famiglia ha origini olandesi ma è residente a Manerba del Garda) si è distinto per le sue capacità imprenditoriali nel settore del glamping, sviluppando nuovi progetti che in poco tempo si sono imposti nel panorama italiano ed europeo come mete imperdibili delle vacanze all’aria aperta.

Otto strutture glamping

Il glamping resort «Vacanze col Cuore» dispone di otto strutture tra Garda, Idro, Toscana e Olanda (prossimamente ne sarà aperta anche una in Umbria) e rappresenta una punta di eccellenza nell’area del Garda bresciano in materia di turismo «glamping», ovvero situato in mezzo alla natura, evoluto e di alto livello (vi si possono trovare accommodation inusuali e ricche di comfort quali mobile home, tende safari etc. accompagnate da servizi a cinque stelle, che vanno dall’enogastronomia al wellness, dallo sport all’edutainment). La struttura è riconosciuta da organi come Adac e Anwb e, proprio da quest’ultimo, un’accomodation del Gruppo ha ricevuto lo scorso anno il premio europeo per la migliore idea outdoor.

«Sono molto orgoglioso di aver ricevuto questo premio – ha commentato van de Loo -. In un settore come il nostro, dove operano tanti colleghi coetanei creativi e proattivi, essere riconosciuto il miglior giovane talento europeo ha un significato ancora più profondo per me. Lo considero un punto d’inizio, un attestato che mi deve ricordare ogni giorno di lavorare sempre meglio e sempre al massimo».

Leonardo van de Loo ha maturato le competenze necessarie sperimentando vari ruoli all’interno di strutture ricettive italiane ed estere. Nel 2019, il board di «Vacanze col Cuore» gli ha affidato lo sviluppo del suo primo resort come capoprogetto ed è nato così Lago Idro Glamping Boutique di Anfo, che nel 2023 ha ottenuto il premio come «Most outstanding rental accommodation» per la creazione di un alloggio originale composto da una grande tenda con mini tenda per bambini e vasca idromassaggio, a pochi passi dal lago.

