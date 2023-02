Il ministro Giorgetti ospite di Coldiretti: «In Europa dobbiamo difendere l'interesse nazionale»

«Abbiamo voluto questo incontro perché veniamo da una scuola che insegna il confronto con le istituzioni»: così Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti, da un auditorium Faissola nella sede di Brescia di Intesa Sanpaolo colmo in ogni posto per il convegno dove erano presenti anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Agricoltura al centro, anche nelle parole del titolare del dicastero di via XX settembre. «È importante che il governo sappia in Europa difendere quello che è l'interesse nazionale - dice riferendosi all'agroalimentare -. Credo che vada sconfitto il mainstream che vuole la difesa di quanto nazionale come espressione di sovranismo».

E ancora: «Anche per quanto riguarda l'agricoltura ci sono possibilità di rivedere fondi all'interno del Pnrr. Da tempo dico come l'acqua sia un bene economico e bisogna impegnarsi sempre più anche dal punto di vista infrastrutturale. La tecnologia sperimentata in Israele diventa da imparare e copiare. Un grande piano di infrastrutturazione di questo tipo diventa fondamentale. Dobbiamo combattere la dispersione di acqua a uso umano e energetico: questi temi devono diventare strategici».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it