Il Ministero seleziona 91 esperti di sicurezza sul lavoro

Il Ministero della salute ha indetto un concorso per assumere 91 tecnici per la prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Le selezioni avverranno per le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, e Sardegna.

Per partecipare ai concorsi serve l’iscrizione all’albo dei tecnici della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro, la conoscenza della lingua inglese, e il possesso di una laurea (specialistica o magistrale) che appartenga a una delle classi di Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, o il diploma universitario di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

La selezione avverrà con la valutazione dei titoli e il superamento di tre prove, due scritte e una orale. Per candidarsi gli interessati dovranno presentare la domanda dalla pagina www.concorsi.sanita.it/Concorsi/ cliccando sul link del bando a cui si è interessati entro le 12 del 5 marzo.

Tutte le informazioni sul sito www.salute.gov.it.

