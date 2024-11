Etica, fiducia e cooperazione: «Per una nuova economia», il libro in edicola con il GdB

Per affrontare le sfide del presente occorre un’economia più umana e sostenibile. Partendo da questo presupposto, dai limiti del paradigma economico attuale, e attraverso un’analisi approfondita, Elena Beccalli propone un nuovo modello di economia basato su persona, etica, fiducia e cooperazione. Il libro «Per una nuova economia» (Editore Il Sole 24 Ore; pp. 172) è in edicola dal 21 novembre con il Giornale di Brescia a 12.90 euro, più l’acquisto del quotidiano.

Il libro

La premessa della ricerca e delle riflessioni che l’autrice porta avanti da anni sulle pagine del Sole 24 Ore è che l’economia neoclassica si è tradizionalmente basata sull’utilitarismo individuale, ritenendo che sia neutrale sotto il profilo etico (anche se in realtà così non è). La pandemia e la crisi finanziaria globale hanno però evidenziato i limiti di questo paradigma, stimolando riflessioni su modelli alternativi, che includono etica e responsabilità sociale e mettono in discussione la prevalenza della finanza sull’economia reale.

Il nuovo sguardo sull’economia e sulla finanza è chiamato a enfatizzare una concezione integrale e sostenibile, concentrandosi sulla natura relazionale della persona e sull’imprescindibilità di etica, fiducia e cooperazione, superando la logica di mera massimizzazione del profitto e aprendo la strada all’ottimizzazione del valore.

Chi è Elena Beccalli

Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore da luglio 2024. Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, già preside della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative nello stesso Ateneo. Ampia è la sua attività accademica in università internazionali, tra cui London School of Economics e University of St Andrews. Collabora come editorialista con Il Sole 24 Ore occupandosi di finanza ed economia in chiave etica.