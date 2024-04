Il libro «Microcosmi» in edicola con il GdB

Il progresso non avviene quasi mai in un unico momento o da una singola persona: è invece frutto di tanti piccoli cambiamenti che scuotono la società per farla crescere: è di questi piccoli progressi che parla il sociologo Aldo Bonomi nel suo libro «Microcosmi» (Il Sole 24 Ore; pp. 240). Da sabato 20 aprile il volume è in edicola con il Giornale di Brescia a 12.90 euro (più il quotidiano).

Il libro

Una raccolta di saggi brevi sulle dinamiche sociali, antropologiche ed economiche dello sviluppo territoriale. Dagli scenari internazionali ai distretti produttivi locali.

Gli editoriali e i commenti scritti negli anni da Aldo Bonomi per «Il Sole 24 Ore», nella rubrica Microcosmi, sono organizzati in percorsi tematici che mettono in luce il contributo di uno dei sociologi più eminenti del nostro paese alla riflessione sul mondo produttivo e le relazioni con i territori e la società circostante. Un lavoro di ricerca portato avanti nel tentativo di «continuare a cercare per continuare a capire», attraverso una scrittura nitida che rivela un pensiero lucido e una visione alta e chiara delle dinamiche sociali.

Si tratta di un ulteriore passo avanti della ricerca socioeconomica sul territorio come base di conoscenza per continuare a capire le realtà territoriali. Possiamo tirare le somme del nostro modo di lavorare e avanzare l’ipotesi che nella trasformazione italiana di questi decenni abbiamo visto in opera un processo complesso di «divenire» più che un più ordinato e quasi programmato processo di sviluppo.

Chi è Aldo Bonomi

Fondatore e coordinatore del Consorzio Aaster, ha pubblicato negli ultimi trent’anni numerosi testi sul cambiamento socioeconomico e culturale dei territori italiani. Da vent’anni cura per «Il Sole 24 Ore» la rubrica Microcosmi.