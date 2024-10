Per affrontare il mondo del lavoro: «La carriera perfetta» è con il GdB

Il curriculum perfetto, i colloqui, la leadership, le storie di successo. Per orientarsi nel mondo professionale servono strumenti che offrano consapevolezza, competenze, consigli pratici ed esempi concreti. Per sviluppare e rafforzare la propria vita lavorativa, è in edicola con il Giornale di Brescia la guida «La carriera perfetta» di Claudio Ceper e Pietro Varvello (Il Sole 24 Ore; pp.208). Il volume è acquistabile a 12.90 euro, più il quotidiano.

Il libro

Dalla ricerca del primo impiego fino alla ricollocazione in età matura, il percorso professionale è costellato di sfide complesse, ma anche di piccoli traguardi quotidiani che, nel tempo, diventano fondamentali per definire la propria strada.

«La carriera perfetta» non è solo un manuale di consigli pratici, ma una bussola per orientarsi in tutte le fasi della vita lavorativa. Attraverso una narrazione densa di storie ed esempi concreti, il libro offre strumenti preziosi per affrontare il mondo del lavoro con consapevolezza, unendo competenze tecniche, comportamentali e psicologiche. Con i consigli di esperti e le testimonianze di professionisti, questo libro guida il lettore nello sviluppo di una comunicazione efficace delle proprie competenze, aiutandolo a superare gli ostacoli e a rafforzare il proprio percorso professionale, passo dopo passo.

Gli autori

Pietro Varvello (manager). Dopo una lunga esperienza di gestione aziendale nel corso della quale ha ricoperto posizioni di amministratore delegato di grandi imprese, si è dedicato al coaching e alla consulenza per lo sviluppo di opportunità di carriera e crescita professionale.

Claudio Ceper (manager). Ha maturato una solida esperienza come manager e amministratore delegato. È stato per 28 anni cacciatore di teste, in Italia e all’estero, raggiungendo l’incarico di senior partner in una delle principali società del settore al mondo. Da 11 anni si dedica ad affiancare i manager nella gestione strategica delle loro carriere: ha seguito più di 1200 professionisti.