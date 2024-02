Il libro «Economia. La lingua oscura» è in edicola con il GdB

Più di 11 milioni di italiano sono del tutto privi di conoscenze finanziarie. Per questo, arriva in soccorso Francesco Mercadante con il suo libro «Economia. La lingua oscura» indagine sulla comunicazione economica e finanziaria (Il Sole 4 Ore; pp. 256): il volume è in edicola con il Giornale di Brescia a 12.90 euro (più l'acquisto del quotidiano).

Il libro

È difficile a dirsi se la disinformazione, specie in economia, sia il fine d’una sorta di volontà deviante o l’esito inevitabile della negligenza intellettuale che, come male endemico, affligge l’Italia digitale. Di certo, si tratta di un preciso rituale il cui linguaggio può essere scientificamente descritto.

Nel periodo della pandemia, per esempio, a dispetto di ogni autorevolezza e qualità dell’informazione, alcuni quotidiani indicarono un calo del Pil del 9-10%, altri del 15-20 o, addirittura, del 30%, precipitando i lettori in una voragine kafkiana. Non c’è da meravigliarsi, dunque, che più di 11 milioni di italiani siano privi di conoscenze in questo ambito.

Nel libro l’autore analizza blocchi, rimbalzi, ricorrenze e altri fenomeni linguistici mediante i quali l’economia diventa spesso fantasmagorica e impenetrabile. Ne derivano ipotesi teoriche che possiamo accogliere e interpretare anche attraverso le figure di Socrate, Cicerone, Tolstoj, Musil, Heidegger e altri.

Chi è Francesco Mercadante

Professore aggregato di Analisi del linguaggio alla Scuola di specializzazione in psicoterapia gestaltica integrata di Trapani, contributor di Econopoly24, Il Sole 24 Ore, Tech Economy 2030, membro del comitato scientifico del Digital Transformation Institute, curatore della rubrica di linguistica di Orizzonte Scuola. È stato consulente del Garante dei diritti dei detenuti della Regione Sicilia e docente di Analisi dei testi all’Università degli Studi di Palermo.

Le sue ultime pubblicazioni sono «Le parole dell’economia. Viaggio etimologico nel lessico economico» (2022), «Questo è il mio sangue», romanzo paradossale sulla vita di Yeshùa Christòs (2022), «Grammatica Umoristica» (2019), «Riferite ciò che avete visto» (2021) «L’uomo che ha appena smesso di fumare continuando a fumare» (2021).