Il giudizio di Kpmg: «Bialetti, sul futuro troppe incertezze»

Già in passato la società di revisione non aveva nascosto le sue «perplessità» sull’azienda di Coccaglio

2 ' di lettura

Uno store Bialetti - © www.giornaledibrescia.it

«Il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici e significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio consolidato abbreviato del gruppo Bialetti Industrie al 30 giugno 2024». Per questo motivo, la società di revisione Kpmg si dice «non in grado di esprimere una conclusione sulla conformità del bilancio consolidato semestrale» del gruppo bresciano e «applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale adottato dall’Unione europea». Il