Il futuro dell’Ue: il libro «Europa. Evitare il declino» è in edicola con il GdB

Il libro

Metodo comunitario o approccio intergovernativo? Allargamento o approfondimento dell’Unione? Costruzione di una difesa europea o politiche nazionali per la difesa? Policy mix coordinato o isolamento della politica monetaria? Politiche accentrate di bilancio o autonomia fiscale? Politica industriale europea o aiuti di stato? Beni pubblici europei o trasferimenti ai paesi? «Made with Europe» o «Made in Europe»? Regole comuni o "disciplina di mercato"? Condivisione o riduzione dei rischi? Queste sono alcune delle scelte cruciali, su cui si giocherà la capacità dell’Unione europea di contribuire alla gestione dei drammatici conflitti geopolitici e di attuare uno sviluppo sostenibile.

Il volume offre una preziosa analisi delle prospettive che si aprono dopo le elezioni europee di giugno 2024 e propone una mappa, incentrata su un «federalismo graduale e pragmatico», per disegnare l’Europa del futuro.

Gli autori

Marcello Messori è professore allo Schuman Centre e membro dell’Emu Lab presso l’Istituto Universitario Europeo e fellow allo Institute for European Policymaking dell’Università Bocconi. Fra il 2012 e il 2023 è stato professore alla Luiss, dove ha diretto la School of European Political Economy (2013-2020).

Marco Buti è titolare della cattedra Tommaso Padoa-Schioppa in integrazione economica e monetaria europea all’Istituto Universitario Europeo dove anima l’Emu Lab. Fellow del think tank Bruegel, è stato Direttore Generale alla Commissione europea e Capo di Gabinetto del Commissario Gentiloni.