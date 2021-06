Il fondo Star Capital acquista l'80% della bresciana Elcom

Un altro gioiello bresciano passa ad un fondo di investimento. La Elcom della famiglia Antonini, azienda nata 30 anni fa a Caino (da circa un anno la sede si trova a Roncadelle) e specializzata nella realizzazione di sistemi d’illuminazione a tecnologia Led, è parte del «bouquet» di Star Capital sgr, società di gestione indipendente di fondi di private equity.

La domanda sorge spontanea: si tratta di un altro pezzo della nostra imprenditoria che viene «saccheggiato» o di una realtà eccellente che viene messa in sicurezza?

La risposta arriva direttamente dal manager Alessandro Antonini, figlio del fondatore Livio. «Siamo obbligati a crescere. Perché dopo la profonda riflessione innescata anche dalla pandemia, ci siamo resi conto di non avere le forze per poter affrontare in modo corretto il mercato globale - spiega il manager -. Nei prossimi anni avremo bisogno di risorse altamente specializzate per gestire il passaggio dell’internazionalizza zione: la proposta di crescita e valorizzazione del territorio avanzata da Star Capital ci ha convinto».

L’operazione si inquadra in un progetto più ampio volto ad aggregare una serie di pmi per creare il Lombardia un vero e proprio polo dell’illuminotecnica: due nuove acquisizioni sono in programma da Star Capital nei prossimi mesi. Il progetto verrà realizzato attraverso la holding Starlight Group, controllata dal Fondo Star IV, e alla quale parteciperanno come azionisti di minoranza e con un ruolo gestionale anche gli imprenditori delle società acquisite.

La struttura manageriale verrà quindi rafforzata in vista di uno sviluppo internazionale della Elcom anche attraverso il coinvolgimento di esperti del settore dell’illuminazione.

Gli Antonini, che dopo questa operazione mantengono il 20% della società, resteranno operativi in azienda: il fondatore Livio Antonini sarà presidente onorario, mentre ai figli Alessandro e Marco verrà affidata la gestione del commerciale e della produzione.

Fondato a Caino oltre 30 anni fa, la Elcom oggi ha sede nel nuovo stabilimento di via La Malfa a Roncadelle, conta circa 80 dipendenti in Italia ed ha una filiale produttiva in Albania.

Il gruppo nel 2020 ha realizzato ricavi superiori ai 17 milioni di euro (i primi mesi del 2021 vedono una crescita del 10%). L’azienda è riconosciuta sul mercato per le soluzioni ad elevato contenuto tecnologico: produce strip led, pannelli led, faretti ed accessori, con una forte specializzazione nei prodotti «custom» realizzati in base alle esigenze specifiche dei propri clienti.

Punto di forza dell’azienda è rappresentato appunto dal servizio e dalla personalizzazione del prodotto, attraverso lo studio di ogni sua parte e la possibilità di customizzarlo.

La Elcom è stata assistita nell’operazione da Simone Citterio di Banca Euromobiliare, gruppo Credem; e per gli aspetti legali e fiscali da Studio Russo De Rosa Associati, Studio Lot Manzan. Star Capital è stata assistita da Dvr Capital, dallo Studio Giliberti Triscornia e Associati, da Deloitte e da Erm.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it