Il bresciano Giuseppe Cavalli nominato direttore generale dell’ex Ilva di Taranto

I commissari di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria (ex Ilva di Taranto) hanno nominato l’ingegner Giuseppe Cavalli direttore generale dell’azienda.

Bresciano, manager di lunga e articolata esperienza nazionale e internazionale (è stato amministratore delegato e direttore generale di Alfa Acciai e presidente di Acciaierie di Sicilia), Cavalli ha operato sia in siderurgia sia in settori del largo consumo che fanno uso di acciaio, quale quello degli elettrodomestici.

Come specificato in una nota, rispondendo ai commissari, il direttore generale opererà per il rafforzamento delle azioni da essi avviate per il perseguimento degli obiettivi indicati dal Governo.