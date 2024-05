I prezzi delle case a Brescia sono schizzati alle stelle in meno di un decennio

In città, il costo medio è di 2.038 euro al metro quadrato. Anche gli affitti seguono la stessa tendenza

Casa a Brescia? Ora servono più di 2mila euro al metro quadro

I prezzi sono schizzati alle stelle in meno di un decennio. Fino ad arrivare allo scenario attuale: oggi per acquistare una casa a Brescia ci vogliono più di duemila euro al metro quadro. A cristallizzare i nuovi dati del mercato del mattone è Immobiliare.it, che nell’ultimo rapporto aggiornato all’aprile scorso svela il raggiungimento del massimo storico negli ultimi otto complicati anni per il settore edilizio (e non solo): ogni metro quadrato di un’abitazione in città costa in media 2.038 eur