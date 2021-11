I Maffioli investono 15 milioni a Valmontone Outlet

Nuovo investimento della famiglia Maffioli al Valmontone Outlet, in provincia di Roma. Dopo 12 mesi di cantiere e con 600 operai, che non si sono fermati nemmeno durante il covid, ieri è stata inaugurata l’area da 6mila metri quadrati che andrà ad implementare la struttura che ora conta 46mila mq. L’investimento della Promos dei Maffioli è stato di 15 milioni. Il Valmontone Outlet con i suoi 200 punti vendita dispone di un'offerta merceologica tra le più complete e interessanti nel panorama della Gdo a livello nazionale.

Tra gli ospiti dell’inaugurazione il 2 volte oro olimpico, il bresciano Marcell Jacobs. «Valmontone Outlet è un asset molto importante per Promos - dichiara Carlo Maffioli, presidente Promos affiancato dai figli Filippo e Tommaso - e proprio per questo, anche grazie alla fiducia e alla stima che ci accorda DWS (proprietà della struttura) abbiamo investito con convinzione su questa ulteriore espansione. Dal 2015, quando abbiamo preso in gestione la struttura, sono molte le sfide vinte. Da sempre, nel Dna d famiglia, c'è il forte legame con i territori che ospitano i nostri centri e la volontà di 'restituire' quello che ci viene offerto. Ecco perché, in questi 6 anni di nostra presenza a Valmontone, abbiamo contribuito all'indotto locale con 400 nuovi posti di lavoro, abbiamo investito più di 30milioni di euro, abbiamo aperto la prima food court in un Outlet Italiano e, prima di questo ampliamento, abbiamo nell'aprile 2021 realizzato insieme alla Regione Lazio e Asl Roma 5 uno tra i più grandi centri vaccinali d'Italia: un drive-in che in 6 mesi di operatività ha somministrato oltre 220mila dosi. Successi che ci danno la forza di andare avanti».

