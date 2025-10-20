Giornale di Brescia
Hycar a Bedizzole: polo «green» della movimentazione

Inaugurata la nuova sede frutto della partnership tra Cablesteel Group e Noleggio Lorini
L'Open Day con oltre 500 persone
Sono state oltre 500 le persone che hanno preso parte all’Open Day «Dalla sicurezza al green: un fil-rouge per le aziende del futuro», evento organizzato nella nuova sede di Noleggio Lorini a Bedizzole, ora anche nuovo polo operativo ed espositivo di Hycar, concessionaria esclusiva Hyster per le province di Brescia e Cremona.

Hycar nasce dalla collaborazione tra Cablesteel Group e Noleggio Lorini, realtà consolidate del territorio che ne sono anche aziende fondatrici, e la nuova sede si propone come punto di riferimento per il sollevamento industriale e la logistica, con uno spazio innovativo ad hoc aperto a clienti, partner e operatori del settore. «Abbiamo voluto inaugurare questo spazio condividendo la nostra visione con clienti e partner»  hanno dichiarato Roberto Mensi (Cablesteel Group) e Andrea Lorini (Noleggio Lorini), definendo il nuovo polo operativo come «un luogo concepito per supportare concretamente le imprese nel loro percorso di crescita con soluzioni innovative che guardano a sicurezza e sostenibilità».

L’iniziativa

L’Open Day ha offerto un ricco programma di talk tematici, demo gratuite, prove pratiche sui mezzi, ma anche su un innovativo simulatore di guida e occasioni di networking, focalizzati su tecnologie e soluzioni concrete per affrontare le sfide del futuro.

Tra i temi affrontati nell’arco della giornata, le soluzioni Big Truck Hyster e post-vendita per l’industria pesante; la segnaletica di sicurezza per le applicazioni multifunzionali; la formazione sui dispositivi anticaduta; l’efficienza e la sostenibilità nei processi industriali e le diverse soluzioni di sollevamento e funi come elementi di sicurezza, senza dimenticare la sharing economy e le risorse condivise per la sostenibilità.

La giornata, che si è conclusa con una apericena per a favorire anche lo scambio informale tra i partecipanti, in un clima di interesse e partecipazione, ha sottolineato il valore della collaborazione tra realtà diverse, unite dall’obiettivo di accompagnare il cambiamento nel mondo industriale con soluzioni innovative, efficaci e sostenibili: oltre a Hycar, Cablesteel Group, Noleggio Lorini vi hanno preso parte Meccanica Center, Destevi, Fototouch, Bsyst, A Tutta Raffica, FinUp e Powandgo.

