Hub della conoscenza, al GdB un laboratorio per creare un docufilm

All’interno dell’Hub della conoscenza, il progetto che ha l’obiettivo di rendere protagonisti i giovani, è nato anche un laboratorio creativo che si svolge nella Sala Libretti del Giornale di Brescia con lo speaker e presentatore Davide Briosi, con il tecnico di Teletutto Guido Zubani e con il videomaker Alessandro Cavalli.

Il progetto

Come da filosofia del progetto gli studenti, selezionati dagli istituti scolastici Arnaldo, Don Bosco, Copernico e Luzzago di brescia, Pascal di Manerbio, Bonsignori di Remedello, Cossali di Orzinuovi, Don Milani di Montichiari e Capirola di Leno, affronteranno alcuni temi di attualità comunicandoli attraverso il loro linguaggio. Per questo il fine del progetto è girare un docufilm: i partecipanti saranno divisi in gruppi e potranno scegliere fra «sosteniblità ambientale» e «futuro».

Le lezioni

La Sala Libretti al Giornale di Brescia

Dopo una prima lezione teorica, martedì pomeriggio i ragazzi e le ragazze hanno fissato l’organizzazione e le caratteristiche del proprio docufilm.

L’obiettivo è da una parte far conoscere ai più giovani il mondo della comunicazione, dall’altra anche intercettare i loro gusti in termini di linguaggio e di tematiche.