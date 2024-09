«Hub della conoscenza» è anche un podcast: ascolta le puntate

Raccontare l’Hub della conoscenza attraverso le parole e i pensieri dei giovani. Per farlo il Giornale di Brescia ha così deciso di dedicare all’iniziativa anche un podcast: seguendo la filosofia del progetto formativo, infatti, si è voluto utilizzare questa forma di intrattenimento e di comunicazione, molto amata dai più giovani, per raccontare cos’è l’Hub e le sue finalità.

Il podcast «Hub della conoscenza», è curato dalla giornalista Francesca Marmaglio e post prodotto da Matteo Berta. Esce oggi ed è accessibile gratuitamente sulle piattaforme Spotify e Spreaker. La prima puntata si può ascoltare anche qui sotto.

«Abbiamo suddiviso l’avvio del progetto in tre puntate – spiega Marmaglio –: la prima è dedicata all’inaugurazione dell’Hub, mentre le seguenti hanno un focus esclusivo sugli studenti. I protagonisti sono i giovani ed è per questo che le voci alle quali abbiamo dato più spazio sono le loro. Ci hanno raccontato i loro desideri, i loro dubbi e la loro voglia di trovare soluzioni a quelli che oggi non sono più problemi ma emergenze. Ci siamo accorti fin da subito che i ragazzi avevano voglia di dare il proprio parere anche su tematiche importanti, senza paura o timore reverenziale».

«Società e tecnologia» e «sostenibilità ambientale» sono i temi che affrontano la seconda e la terza puntata: gli studenti si sono incontrati con aziende e professionisti esponendo il loro punto di vista in merito ai due argomenti. È emerso chiaramente che la distanza fra le due parti non è incolmabile. I giovani hanno voglia di essere ascoltati (e hanno parecchio da dire), i grandi hanno messo la loro esperienza a disposizione.

Ed è su questa linea che continuerà l’Hub: un interscambio di idee e saperi che struttureranno un format che continuerà a crescere.